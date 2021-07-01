«Красиво»: Тина Кароль представила соблазнительный клип (ВИДЕО)



















Популярная украинская исполнительница Тина Кароль представила сегодня свою новую видеороботу на песню "Красиво", очаровав соблазнительным танцем.

Тина Кароль / фото: @tina_karol

Действие клипа разворачивается в лифте, куда артистка входит в деловом костюме и как только лифт начал подниматься, певица закружила в танце на туфлях-роликах, срывая с себя костюм и перевоплощаясь в настоящую диско-диву. Лифт крутится вокруг своей оси и в результате зависает между этажами в невесомости. Певица демонстрирует зрителям состояние влюбленности и не прикрытое кокетство.

"Движение лифта символизирует подъем наших чувств, когда мы слепо влюбляемся. Песня "Красиво" — это ода смелой девушки, которая любит только потому, что такой его выбор", — говорит Тина Кароль.

Известно, что режиссировал клип Инди Хаит, который уже неоднократно сотрудничал с артисткой. А хореографом-постановщиком стала Марина Кущева, ранее работавшая над клипами "Скандал" и "Хороший парень".

"Существует много вариаций "танцев на роликах", но такого, что делает Тина — еще не было! Туфли на высоких каблуках закреплены на платформе роликов делают хореографию сложной для исполнения и очень сексуальной для восприятия. Такая техника танца была воплощена исключительно благодаря перфекционизму Тины", — говорит хореограф.

Отметим, что песня "Красиво" является главным треком нового одноименного альбома Тины Кароль.

Напомним, украинская певица Тина Кароль обнародовала в социальной сети Instagram видео, на котором сидит на полу обнаженной с королевским питоном.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что артистка Тина Кароль похвасталась стройными ножками в эффектном летнем образе.

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