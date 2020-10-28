KAZKA представила новый трек - клип сняли в зоне отчуждения в рамках социального проекта

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Дмитрий Симоненко
Электро-фолк-группа KAZKA представила новую песню и клип "Остров". Трек посвящен социальному музыкальному проекту "Звуки Чернобыля", который организован под патронатом Государственного агентства по управлению зоной отчуждения и Украинским фондом культуры.
Фото: Facebook KAZKA
Песня создана на слова Ирины Сизик, Музыка и продакшн — Сергея Ермолаева (Раневая) / RUNSTARBEATS.
Для записи клипа понадобился лишь один день, который группа провела в Чернобыльской зоне.
Член группы KAZKA Никита Будаш рассказал о своих ощущениях во время визита зоны отчуждения, вспоминая, что в его детстве они часто ходили на заброшенные места и там придумывали свой мир, в который играли.
"Здесь к сожалению "мир" придумали без нашего участия, и поэтому ощущение трагедии не покидало меня все время путешествия", — подчеркнул Будаш.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Украине создали виртуальную выставку о Чернобыле, которую можно посмотреть онлайн и в VR-шлеме.
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