Какую строчку на Евровидении-2023 займет Украина,- новые прогнозы букмекеров

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Белоокая Ира
Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на данные Букмекерской конторы Smarkets.
Евровидение-2023: победит ли Украина
Еще несколько месяцев назад в букмекерской конторе пророчески заявляли о лидерстве украинской группы TVORCHI с англоязычным треком Heart of Steel на Евровидении -2023. По их суждениям шансы украинских исполнителей составляли 33,33%.
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Однако теперь место Украины – заняла Швеция, которая сдвинула TVORCHI на несколько рангов ниже. В этом году Францию будет представлять певица Loreen. Она уже побеждала одиннадцать лет тому назад. По прогнозам букмекеров, шансы Loreen составляют 57,14%.
Второе место среди участников занимает – Франция, с показателем в 18,18%. А уже дальше – Украина – 10,64%.
Страны в рейтинге конторы теперь выглядят так:
Однако эти данные не являются стопроцентными свидетельствами на победу той или иной страны. Более того, они могут меняться до финального дня.
Евровидение-2023 начнется уже через считанные недели. А именно – 9 и 11 мая пройдут полуфиналы. А уже 13 мая мы увидим финал. Песенный конкурс пройдет в Великобритании.
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Читайте на сайте "Комментарии", — в приложении "Действие" вводят новый опрос — украинцы смогут выбрать членов национального жюри Евровидения-2023. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию вице-премьера Михаила Федорова.
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