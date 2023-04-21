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Какую строчку на Евровидении-2023 займет Украина,- новые прогнозы букмекеров

«Свежие» пророчества: Букмекеры обновили прогнозы победителей Евровидения-2023. Если раньше они говорили о первенстве Украины, то теперь нас могут подвинуть на третье место

сегодня, 13:05
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на данные Букмекерской конторы Smarkets.

Какую строчку на Евровидении-2023 займет Украина,- новые прогнозы букмекеров

Евровидение-2023: победит ли Украина

Еще несколько месяцев назад в букмекерской конторе пророчески заявляли о лидерстве украинской группы TVORCHI с англоязычным треком Heart of Steel на Евровидении -2023. По их суждениям шансы украинских исполнителей составляли 33,33%.


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Однако теперь место Украины – заняла Швеция, которая сдвинула TVORCHI на несколько рангов ниже. В этом году Францию будет представлять певица Loreen. Она уже побеждала одиннадцать лет тому назад. По прогнозам букмекеров, шансы Loreen составляют 57,14%.

Второе место среди участников занимает – Франция, с показателем в 18,18%. А уже дальше – Украина – 10,64%.

Страны в рейтинге конторы теперь выглядят так:

"Швеция — 57,14%, Финляндия — 18,18%, Украина — 10,64%, Норвегия — 4,76%, Испания — 4,35%, Франция — 2,27%", — отмечают там.

Однако эти данные не являются стопроцентными свидетельствами на победу той или иной страны. Более того, они могут меняться до финального дня.

Евровидение-2023 начнется уже через считанные недели. А именно – 9 и 11 мая пройдут полуфиналы. А уже 13 мая мы увидим финал. Песенный конкурс пройдет в Великобритании.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, есть ли доказательства внеземных визитов инопланетян на Землю, новые детали раскрыли исследователи аномальных явлений Пентагона.
Читайте на сайте "Комментарии", — в приложении "Действие" вводят новый опрос — украинцы смогут выбрать членов национального жюри Евровидения-2023. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию вице-премьера Михаила Федорова.



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Источник: https://smarkets.com/event/42774146/tv-and-entertainment/eurovision/2023/01/01/00-00/eurovision-2023-winner
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