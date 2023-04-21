Какую строчку на Евровидении-2023 займет Украина,- новые прогнозы букмекеров

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на данные Букмекерской конторы Smarkets.



Евровидение-2023: победит ли Украина

Еще несколько месяцев назад в букмекерской конторе пророчески заявляли о лидерстве украинской группы TVORCHI с англоязычным треком Heart of Steel на Евровидении -2023. По их суждениям шансы украинских исполнителей составляли 33,33%.

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Однако теперь место Украины – заняла Швеция, которая сдвинула TVORCHI на несколько рангов ниже. В этом году Францию будет представлять певица Loreen. Она уже побеждала одиннадцать лет тому назад. По прогнозам букмекеров, шансы Loreen составляют 57,14%.

Второе место среди участников занимает – Франция, с показателем в 18,18%. А уже дальше – Украина – 10,64%.

Страны в рейтинге конторы теперь выглядят так:

"Швеция — 57,14%, Финляндия — 18,18%, Украина — 10,64%, Норвегия — 4,76%, Испания — 4,35%, Франция — 2,27%", — отмечают там.

Однако эти данные не являются стопроцентными свидетельствами на победу той или иной страны. Более того, они могут меняться до финального дня.

Евровидение-2023 начнется уже через считанные недели. А именно – 9 и 11 мая пройдут полуфиналы. А уже 13 мая мы увидим финал. Песенный конкурс пройдет в Великобритании.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, есть ли доказательства внеземных визитов инопланетян на Землю, новые детали раскрыли исследователи аномальных явлений Пентагона.

Читайте на сайте "Комментарии", — в приложении "Действие" вводят новый опрос — украинцы смогут выбрать членов национального жюри Евровидения-2023. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию вице-премьера Михаила Федорова.



