Какая украинская песня набрала рекордное количество просмотров на YouTube (видео)

Язык
Coinspot 24.02.2021
BTC/USD
50311.32
ETH/USD
1668.07
LTC/USD
185.14
НБУ 24.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
34.15
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Песня и клип группы KAZKA "Плакала" остаются чрезвычайно популярными в течение нескольких лет как на территории Украины, так и вне ее. Кроме того, что ролик выиграл множество наград в Украине, он набрал рекордное количество просмотров на платформе YouTube.
Какая украинская песня стала самой популярной на YouTube. Фото: ytimg.com
С момента загрузки клипа (25 сентября 2018) его посмотрели более 360 миллионов раз. KAZKA — первая украиноязычная группа, которой удалось достичь такого успеха.
Кроме того, песня "Плакала" находилась на десятом месте в мировом топе Shazam и занимала первые позиции в топах Болгарии, Молдовы, Беларуси, Литвы, России.
Несмотря на то, что группа KAZKA выпустила не менее популярны и достойные песни, перебить популярность "Плакала" так и не удалось.
Напомним, что победительница кулинарного шоу, а впоследствии — судья "МастерШеф" Елизавета Глинская впервые рассказала о личной трагедии, которую пережила в 25-летнем возрасте. В программе "Жизнь известных людей" Елизавета призналась, что из-за медицинской ошибки во время родов потеряла малыша. Как оказалось, девушке давали таблетки, чтобы вызвать роды и не одну, как было необходимо, а целых три. Подробности печальной истории читайте в нашем материале.
Ранее сообщалось, что певица Светлана Тарабарова предупредила поклонников о незаконном использовании ее имени преступниками. Подробнее читайте здесь.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что поп-звезда Бритни Спирс опубликовала в социальной сети видео, на котором ее парень нес ее на руках, продемонстрировав отличную физическую форму. В опубликованном звездой ролике Сэм Асгари несет Спирс на спине во время их горной прогулки. Видео можно посмотреть в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости