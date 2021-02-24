Какая украинская песня набрала рекордное количество просмотров на YouTube (видео)



















Песня и клип группы KAZKA "Плакала" остаются чрезвычайно популярными в течение нескольких лет как на территории Украины, так и вне ее. Кроме того, что ролик выиграл множество наград в Украине, он набрал рекордное количество просмотров на платформе YouTube.

Какая украинская песня стала самой популярной на YouTube. Фото: ytimg.com

С момента загрузки клипа (25 сентября 2018) его посмотрели более 360 миллионов раз. KAZKA — первая украиноязычная группа, которой удалось достичь такого успеха.

Кроме того, песня "Плакала" находилась на десятом месте в мировом топе Shazam и занимала первые позиции в топах Болгарии, Молдовы, Беларуси, Литвы, России.

Несмотря на то, что группа KAZKA выпустила не менее популярны и достойные песни, перебить популярность "Плакала" так и не удалось.





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