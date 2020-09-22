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Как бы звучала главная песня из «Друзей» 100 лет назад

Новая версия песни начинается в стилистике 1920-х годов

сегодня, 17:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Американский джазовый проект "PostmodernJukebox" опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео с необычным кавером на саундтрек культового ситкома "Друзья". 

Как бы звучала главная песня из «Друзей» 100 лет назад

Supplied by FilmStills.net

Композицию I’ll Be There for You миллионы зрителей узнают с первых нот, ведь эта песня стала одной из самых популярных в репертуаре американского дуэта The Rembrandts. В 1995 году песня возглавила несколько престижных хит-парадов.

Сейчас культовому сериалу 26 лет, но он продолжает быть популярным в эфире. Музыканты "PostmodernJukebox" решили создать необычную кавер-версию саундрека, показав, как бы он звучал в различных музыкальных стилях.

Песня начинается в стилистике 1920-х годов, потом она меняется на 1930-е годы, 1940-е и так до 1990 годов. В видео даже есть версия из 1980-х годов - трибьют Фредди Меркьюри. В конце видео на сцену выходят авторы хита - дуэт The Rembrandts, которые эффектно завершают этот музыкальный перформанс. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие занятные сериалы стоит посмотреть любителям американского ситкома "Друзья".


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