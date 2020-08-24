kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.08.2020

BTC/USD

11754.73

ETH/USD

398.28

LTC/USD

61.88

НБУ 24.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг музыка Известные певцы получили статус народных артистов Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Известные певцы получили статус народных артистов Украины

DZIDZIO и Сергей Михалок пополнили список народных артистов Украины

сегодня, 10:29
Автор:

Владимир Лавский

Музыканты DZIDZIO (Михаил Фома) и Сергей Михалок, солист группы "Brutto" во время праздничного выступления Владимира Зеленского на Софиевской площади получили звания народного артиста Украины. Награду лично вручил президент Украины. 

"Присвоить почетное звание заслуженного артиста Украины певцу, артисту, режиссеру Михаилу Фоме и музыканту, солисту группы "Brutto" Сергею Михалку", - сообщил ведущий церемонии награждения.

Группа DZIDZIO была основана в 2009 году как альтернатива украинской популярной музыке. За 11 лет существования солист Михаил Фома стал одним из самых узнаваемых певцов страны. В последнее время на больших государственных мероприятиях именно Фома исполняет государственный гимн Украины. Не стала исключением и праздничная церемонию к Дню независимости Украины 24 августа. 

Сергй Михалок - один из основателей группы "Ляпис Трубецкой", который сейчас исполняет старые песни коллектива в рок-группе "Brutto". Песня "Воины света" стала одним из символом Евромайдана и Революции Достоинства. 

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский во время праздничного выступления на Софийской площади сделал акцент на объединении Украины и заявил, что мечтает, чтобы Донецк, Луганск и Крым поскорее вернулись в состав страны. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!