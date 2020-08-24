Известные певцы получили статус народных артистов Украины

Музыканты DZIDZIO (Михаил Фома) и Сергей Михалок, солист группы "Brutto" во время праздничного выступления Владимира Зеленского на Софиевской площади получили звания народного артиста Украины. Награду лично вручил президент Украины.

"Присвоить почетное звание заслуженного артиста Украины певцу, артисту, режиссеру Михаилу Фоме и музыканту, солисту группы "Brutto" Сергею Михалку", - сообщил ведущий церемонии награждения.

Группа DZIDZIO была основана в 2009 году как альтернатива украинской популярной музыке. За 11 лет существования солист Михаил Фома стал одним из самых узнаваемых певцов страны. В последнее время на больших государственных мероприятиях именно Фома исполняет государственный гимн Украины. Не стала исключением и праздничная церемонию к Дню независимости Украины 24 августа.

Сергй Михалок - один из основателей группы "Ляпис Трубецкой", который сейчас исполняет старые песни коллектива в рок-группе "Brutto". Песня "Воины света" стала одним из символом Евромайдана и Революции Достоинства.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский во время праздничного выступления на Софийской площади сделал акцент на объединении Украины и заявил, что мечтает, чтобы Донецк, Луганск и Крым поскорее вернулись в состав страны.

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