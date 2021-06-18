Дэвид Гетта продает права на свою музыку: кому и за сколько

53-летний французский диджей Дэвид Гетта, который по совместительству является одним из самых популярных музыкальных продюсеров, продает права на свою музыку. Такой информацией поделилось издание Reuters.

Дэвид Гетта (фото из открытых источников)

Известно, что сделку он заключает из Warner Music — крупной компании американского рынка звукозаписи. Финансовые подробности не разглашаются, но согласно информации Financial Times, сумма сделки уже превысила 100 миллионов долларов. Если соглашение будет достигнуто, то американская компания получит авторские права на весь каталог композиций французского диджея.

Отметим, что Дэвид Гетта выпустил 7 альбомов, 10 компиляций и 41 сингл. Он сотрудничает с такими исполнительными и группами как The Black Eyed Peas, Мадонна, Lady Gaga, Snoop Dogg, Ники Минаж, Джастином Бибером и другими.

В прошлом году Дэвид Гетта получил титул "Лучший диджей" по версии DJ Magazine. Сейчас он занимает восьмое место среди всех исполнителей в мире по количеству ежемесячных слушателей на платформе потокового аудио Spotify.

Напомним, что популярный французский диджей Дэвид Гетта в 2020 году побил сразу два рекорда Гинесса. Произошло это благодаря Facebook: страница музыканта набрала 50 миллионов 453 тысячи 440 лайков. Всего же на него подписаны 48 миллионов 223 тысячи 77 пользователей. Диджей был удостоен награды за то, что установил новый уровень благодаря толпе поклонников, которые смотрели его прямую трансляцию-сет. Также диджей оказался самым "залайканным" во всей соцсети.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская звезда Мадонна отказалась работать с одним из самых известных диджеем мира Дэвидом Гетта, когда узнала его знак зодиака.

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