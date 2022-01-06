Церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" перенесена на неопределенный срок из-за штамма Omicron

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Карина Ожерельева
Нынешнюю церемонию вручения премии "Грэмми" лучшим музыкальным исполнителям перенесли на неопределенный срок из-за быстрого распространения штамма коронавируса Omicron. Такое заявление сделали организаторы в среду, 5 января. Об этом сообщает Reuters.
Трофеи премии "Грэмми" - Reuters
Шоу должно было состояться на арене в центре Лос-Анджелеса и транслироваться в прямом эфире на CBS 31 января.
Номинации на премию были объявлены в ноябре. Пианист и руководитель группы Джон Батист возглавил сферу, охватившую рэп и джазовую музыку, в том числе новичков от подростковой поп-сенсации Оливии Родриго до ветерана певца Тони Беннетта, 95 лет, получившего свою первую премию "Грэмми" в 1963 году.
Церемония вручения премии "Грэмми" 2021 также была перенесена через пандемию COVID-19. Церемония была организована в марте вместо января и включала сочетание записанных и живых фрагментов перед небольшой социально дистанцированной толпой.
Организаторы надеялись в этом году вернуться к чему-то поближе к традиционному празднованию с большой аудиторией в бывшем Staples Center. Ведущим мероприятия был приглашен телеведущий Тревор Ной.
Как сообщали ранее "Комментарии", Бритни Спирс сообщила, почему не готова вернуться к музыкальной карьере.
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