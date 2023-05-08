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Букмекеры обновили прогнозы перед первым полуфиналом Евровидение-2023

Букмекеры оценили шансы на победу конкурсантов Евровидения 2023 года перед началом первого полуфинала.

сегодня, 16:35
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Автор:

Slava Kot

9 мая в английском Ливерпуле пройдет первый полуфинал Евровидение-2023 года. Букмекеры обновили свои прогнозы, где несколько участников изменили свои шансы на победу Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на таблицу рейтингов Eurovision World.

Букмекеры обновили прогнозы перед первым полуфиналом Евровидение-2023

Украину на Евровидении представит группа Tvorchi. Фото из открытых источников

Безоговорочным лидером перед первым полуфиналом Евровидение-2023 года остается Швеция, которую представляет исполнительница Loreen с песней Tattoo. Букмекеры оценивают шансы певицы на победу в 39%. Второе место за финским исполнителем Käärijä и композицией Cha Cha Cha – 24%. Тройку лидеров замыкает La Zarra из Франции. Шансы на ее победу 7%


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6%, что всего на 1% меньше, чем во Франции, имеет группа Tvorchi с песней Heart of Steel, представляющей Украину.

Изменения в рейтинге букмекеров произошли, начиная с пятого места, которое было за норвежской исполнительницей Алессандрой, но теперь занимает участница от Испании Бланка Палома. Также шансы на победу уменьшились у представителя Италии, Марк Менгони оказался на восьмом месте.

Вероятно, самые большие изменения в прогнозах букмекеров произойдут после первого и второго полуфинала Евровидения, тогда зрители и суде смогут увидеть номера исполнителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что организаторы Евровидение-2023 проведут масштабную кампанию в знак солидарности с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что в Ливерпуле открыли первый в мире Монумент мира, посвященный Украине. Открытие состоялось в английском городе, принимающем Евровидение, чтобы привлечь внимание к миру. Ожидается, что после победы Украины на войне монумент подарят одному из украинских городов.



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Источник: https://eurovisionworld.com/odds/eurovision
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