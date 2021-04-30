«Агонь» и Jah Khalib презентовали совместную песню (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Агонь и Jah Khalib спели оду детям / фото: пресс-служба
Премьера
трека состоялась сегодня, 30 апреля, и он стал самым "взрослым" в репертуаре
группы. Солист "Агонь" Антон Савлепов отметил, что это ода детям. В песне они поют об отцовской
заботе и любви, оберегая души своих рожденных и будущих детей.
"Мы
хотим, чтобы наши дети жили легко, и пусть все у них случается по воле
провидения. "Гори-гори" — это капсула времени будущему поколению, в которой
запечатан смысл любви и поддержки".
По
словам другого участника группы Константина Боровского, версия трека изначально
была написана Сашей Чемеровым — создателем легендарного украинского
гранж-коллектива "Димна Суміш", автором песен "Агонь" и Quest Pistols и имела
другую направленность, но Jah Khalib предложил изменить текст — и спеть
послание детям.
Казахстанский
русскоязычный рэпер Jah Khalib отметил, что, услышав демоверсию трека, его
очень зацепил припев. И благодаря ему и родилась идея коллаборации с группой "Агонь".
Участники записали для композиции
детский хор — так окончательно оформился посыл "Гори-гори".
Напомним,
в марте популярная 39-летняя артистка Вера Брежнева представила свой новый клип на песню "Ты не один", который заряжает позитивом и напоминает о том, как важно
открыть себя миру и расширять свои границы.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что ректор Киевского университета культуры и
искусств Михаил Поплавский представил неожиданную версию клипа на песню"Сало", которая известна поклонникам его творчества уже 20 лет. В
клипе Поплавский появляется в изысканных костюмах в стиле легендарного кутюрье
Карла Лагерфельда с его фирменным высоким воротником.
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