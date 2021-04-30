«Агонь» и Jah Khalib презентовали совместную песню (ВИДЕО)

Известная украинская поп-группа "Агонь" представила совместную песню с Jah Khalib, которая называется "Гори-гори".



Агонь и Jah Khalib спели оду детям / фото: пресс-служба

Премьера трека состоялась сегодня, 30 апреля, и он стал самым "взрослым" в репертуаре группы. Солист "Агонь" Антон Савлепов отметил, что это ода детям. В песне они поют об отцовской заботе и любви, оберегая души своих рожденных и будущих детей.

"Мы хотим, чтобы наши дети жили легко, и пусть все у них случается по воле провидения. "Гори-гори" — это капсула времени будущему поколению, в которой запечатан смысл любви и поддержки".

По словам другого участника группы Константина Боровского, версия трека изначально была написана Сашей Чемеровым — создателем легендарного украинского гранж-коллектива "Димна Суміш", автором песен "Агонь" и Quest Pistols и имела другую направленность, но Jah Khalib предложил изменить текст — и спеть послание детям.

Казахстанский русскоязычный рэпер Jah Khalib отметил, что, услышав демоверсию трека, его очень зацепил припев. И благодаря ему и родилась идея коллаборации с группой "Агонь". Участники записали для композиции детский хор — так окончательно оформился посыл "Гори-гори".

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