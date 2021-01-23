Зеленые овощи – тренд зимы

Огурцы, белокочанная капуста, брокколи, шпинат, латук, стручковая фасоль, авокадо, листья салата, брюссельская капуста, лук-порей, горох, сахарный горох, перец, укроп, петрушка, сельдерей – все эти овощи незаменимы в зимнгий период.

Зеленые овощи (фото из открытых источников)

Зеленые овощи являются прекрасным средством для нормализации обмена веществ и улучшения работы желудочно-кишечного тракта, они способствуют уменьшению риска возникновения диабета. Интересно, что зеленые овощи снижают негативное воздействие на кожу от ультрафиолетовых лучей.

В авокадо в большом количестве содержатся вещества, способствующие снижению уровня холестерина а для снижения риска заболевания раком подходит брокколи. Она богата сульфорафаном и индолами – веществами, которые способствуют предотвращению возникновения раковых образований.

Напомним, по словам ученых, китайская капуста, брокколи и другие зеленые овощи выступают источником химических сигналов, которые обеспечивают общее функционирование иммунной системы, клеток иммунитета в коже и кишечнике. Эти клетки являются интраэпителиальными лімфоцитами, пишет healthystyle. Ранее не предполагалось, что клетки на поверхности кишок настолько связаны с питанием. Однако эксперимент, во время которого грызуны 3 недели употребляли маленькое количество овощей, показал, что за этот период из кишечника пропало 80% защитных клеток. Эти клетки обеспечивают защиту организма и заживление ран.

Исследование подтвердило, что количество интраэпителиальных лимфоцитов зависит от белка с поверхности клеток, который регулируется пищевыми компонентами крестоцветных овощей.







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