Заработал огромную сумму: индонезиец выставил 933 селфи на NFT-аукцион и стал героем мемов

Житель этой страны пять лет формировал свою коллекцию, чтобы смонтировать себе видео на память, однако решил поделиться фотографиями и получил деньги на то, чтобы осуществить свою мечту.

Парень выставил на аукцион 933 селфи (фото из открытых источников)

В первые дни нового года 22-летний индонезийский студент Султан Густаф Аль Гозали стал известен на рынке NFT из-за необычного проекта — коллекции из 933 однотипных Селфи, которые парень снял за последние пять лет. Его работы в сети неожиданно стали популярны, и теперь собрание селфи стоит более миллиона американских зеленых.

Этот небольшой личный проект индонезийец начал снимать еще в 2017 году.

Аль Гозали тогда не подозревал о том, что существуют невзаимозаменяемые токены. Парень делал селфи каждый день, чтобы на церемонии выпуска представить таймлапс- видео о том, как он усовершенствовался за годы обучения. К концу 2021 года у него собралось около тысячи селфи. На них он смотрит в объектив камеры.

Так же студент из Индонезии познакомился с миром блокчейн-технологий и криптовалют – и внес изменения в планы на свою галерею. В начале января он выставил всю коллекцию на бирже OpenSea и назначил цену за каждое фото – это почти три доллара. В первый день он реализовал уже несколько селфи.

На новацию обратил внимание индонезийский шеф-повар Арнольд Пурномо. Он рассказал о галерее другим участникам сообщества, превратив эти селфи в локальный мем. Фотографии начали массово покупать, ища "самые редкие" экземпляры, делиться токенами в Твиттере.

Сейчас часть выручки от продаж начисляется автору галереи в так называемых лицензионных отчислениях. Да, только за семь дней Аль Гозали заработал более ста тысяч долларов. Он говорит, что уже не планирует выставлять новые селфи, а полученные средства намерены инвестировать в создание собственной студии анимации.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Индии молодая девушка убила себя во время селфи.

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