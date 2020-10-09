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Все не так однозначно: полезна ли музыка для нашей продуктивности

Для поднятия продуктивности музыку следует использовать правильно

сегодня, 12:53
Автор:

Павел Зинченко

Ни для кого не секрет, как сильно влияет музыка на наше состояние. Многие уверены, что влияние музыки всегда и при любых обстоятельствах является плодотворным. Но на самом деле ситуация далеко не так однозначна. Поэтому сегодня с помощью издания mport мы обсудим, как правильно слушать музыку, чтобы она позитивно влияла на нашу продуктивность.

Все не так однозначно: полезна ли музыка для нашей продуктивности

Влияние музіки на продуктивность

Песни ухудшают продуктивность

Далеко не вся музыка может помочь при работе. Известно, что музыка со словами вредит продуктивности человека, а инструментальная и без слов, наоборот, содействует ей.

Музыка улучшает эффективность тренировок

Исследования показывают, что соответствующая музыка действительно может мотивировать. Можно заниматься физическими упражнениями дольше, чем обычно, при этом практически не чувствовать усталость.

Концентрироваться помогает знакомая музыка

Многие исследования подтвердили, что мозговые центры, отвечающие за сильные переживания и концентрацию, работают активнее, когда вы слушаете знакомую музыку.

Музыка полезна во время перерывов

Если фоновая музыка за работой часто может мешать, то лучше слушать ее во вермя перерывов. Учёные уверяют, что такой подход намного эффективнее. Музыка полезна для запоминания информации и помогает дольше удерживать концентрацию.

Музыка влияет на наш мозг неоднозначно. Далеко не всегда она может приносить пользу. Надеемся, наши советы помогут тебе подобрать оптимальный подход к этому вопросу. Также издание "Комментарии" расскажет, как музыка влияет на беговые тренировки.


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