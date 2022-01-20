В Японии научились делать крафтовую бумагу из отходов для варки пива

Мало кто задумывался о том, что предприниматели, занимающиеся приготовлением пива, сжигают многие отходы. Но из отходов можно делать хорошую крафтовую бумагу. Интересная идея возникла у японских пивоваров. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "DW".

Крафтовая бумага. Фото: DW

Издание отмечает, что Йокогама считается родиной японского пива. Первый пивоваренный завод в стране был основан здесь в конце 19 века. Сейчас здесь процветают крафтовые пивоваренные заводы, но производство пива приводит к огромному количеству дробины. Это то, что остается после варки сусла. Как правило, она идет на корм животным. Обычно на каждые 100 литров, которые варят, приходится около 200 кг дробины.

Местный стартап Секи Мацудзака решил использовать отходы для производства бумаги. Некоторая часть отработанного зерна повторно используются в сельском хозяйстве, но большая часть сжигается, что очень вредно для окружающей среды.

Органические отходы собирают на пивоварнях в Йокогаме. Из них делают бумагу разной плотности. Владелец стартапа надеется, что бумага будет использоваться в барах и ресторанах. На нем можно печатать меню, а бумагу большей плотности использовать как подставки для стаканов.

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