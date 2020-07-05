Устраняем запах пота: четыре эффективных способа

Летом наш организм усиливает функцию потоотделения и это нормальная реакция на жаркую погоду. Единственный минус этого процесса в том, что у нашего тела появляется неприятный запах, который бывает проблематично скрыть от других. Издание kolobok назвало несколько способов, которые помогут устранить проблему.

Правильное питание

Избавиться от запаха пота можно с помощью правильно сформированного рациона питания. В первую очередь, стоит включить в свое меню побольше овощей, фруктов, ягод и различной зелени. А вот от сладости, мучное и мясо желательно ограничить. Также не следует забывать о контроле водного баланса. В день выпивайте не менее 1,5-2 литров воды.

Вкладыши для подмышек

Если вам нужно выглядеть на все 100% и вы понимаете, что запах пота может серьезно повлиять на ваш внешний вид, тогда приобретите гигиенические вкладыши для подмышек. Они крепятся под одежду и эффективно впитывают в себя пот вместе с запахом. Такая прокладка незаметна под одеждой и может вас выручить в любой ситуации.

Правила гигиены

Самое простое правило - соблюдение личной гигиены. В жаркую погоду рекомендуется принимать душ два раза в день и желательно использовать различные гели для тела.

Лимонный сок

Лимонная кислота помогает убить микробы, а также избавиться от неприятного запаха под мышками. Для этого лучше использовать лимонный сок, который нужно аккуратно втирать в под мышки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как снизить потливость в жаркую погоду.

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