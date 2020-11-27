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Прощение полезно для мужского сердца: неожиданный вывод ученых

Хранение обид может спровоцировать инфаркт или инсульт

сегодня, 15:55
Автор:

Павел Зинченко

Многие известные религии учат своих верующих, что главной добродетелью является прощение своих ближних или врагов. Очередные исследования американских ученых из Калифорнийского университету показали на практике, что такой подход является более чем верным.

Прощение полезно для мужского сердца: неожиданный вывод ученых

Почему прощение полезно для сердца

Хранение внутри себя обид плохо влияет на сердечно-сосудистую систему человека, поскольку сердце из-за них подвергается стрессу. Исследователи утверждают, что у мужчин, отпустивших свой гнев, больше шансов уберечь свое здоровье. Мужчины, прощающие обиды, меньше подвержены проблемам с повышенным артериальным давлением и сердечным ритмом.

Стрессовые ситуации и гнев повышают кровяное давление на короткий срок. Это не принесет здоровью серьезного вреда. Но в том случае, если ты подолгу держишь обиды, то твоему сердцу прийдется тяжело. Как только ты научишься скорее отпускать обиды, риск умереть от инфаркта или инсульта.

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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/770084-procshat-polezno-dlja-muzhskogo-serdca
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