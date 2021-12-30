Ученые поразили неожиданным заявлением о здоровье зубов: при чем здесь бедность

Согласно результатам метаанализа, проведенного международной группой ученых, дети состоятельных родителей чаще болеют кариесом. Рассказываем, как ученым удалось прийти к таким неожиданным выводам. Сначала это может показаться странным, особенно с учетом того, что подростки из обеспеченных семей с большей вероятностью получат доступ к регулярной стоматологической помощи. Но, учитывая, как тесно связана диета с социально-экономическим статусом, это имеет смысл, пишет издание ScienceAlert.

Кариес - фото из открытых источников

"Вредные пищевые привычки могут появиться у детей из всех социально-экономических слоев, но состоятельные дети испытывают более частое влияние этих факторов", – объяснил ведущий автор исследования Халед Ахмед из Университета Гриффита в Австралии.



Однако хорошее состояние зубов в детстве не отменяет того, что впоследствии зубы начинают портиться. Особенно в странах, где кислые продукты – такие как гибискус, цитрусовые, тамаринд и баобаб – едят часто. И уже во взрослом состоянии связь между финансовым положением и здоровьем зубов становится прямой. Согласно метаанализу, взрослые с высшим образованием менее подвержены развитию патологического изнашивания зубов со временем. Эта группа населения не только придерживается более здорового питания, но и в целом более строгих правил гигиены полости рта.

Кроме того, у обеспеченных людей меньше шансов столкнуться с другими проблемами со здоровьем, такими как рефлюкс и диабет, которые могут еще больше усложнить гигиену полости рта и уход за ними.



"Взрослые с более низким социально-экономическим статусом чаще страдают износом зубов из-за плохого питания, различных заболеваний, таких как кислотный рефлюкс, расстройства пищевого поведения, стресс и депрессия, а также имеют ограниченный доступ к стоматологической помощи", — сообщил Ахмед.



Однако финансовое благополучие все же несет риски для зубов и во взрослом состоянии. Многочисленные исследования в рамках метаанализа показали, что некоторые привычки у состоятельных людей, такие как использование электрической зубной щетки были связаны с большим износом зубов у взрослых.

Напомним, распад зубов происходит, когда микробы во рту создают липкое покрытие, называемое зубным налетом, на поверхности зуба. Эти микробы питаются сахарами в пищевых продуктах и ​​напитках и производят кислоту, которая повреждает зубную эмаль. Со временем эта кислота "съедает" поверхность зуба, создавая отверстия или "полости".







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