Убираем новогоднюю елку с умом: что нужно знать, чтобы избежать беды и неудачи

Как передает портал "Комментарии", новогодние и рождественские праздники вышли на финишную прямую и уже пора прятать до следующего нового года елочные игрушки, убирая главный атрибут праздника – елку. Большинство украинцев не придает особого значения тому, когда нужно убирать новогоднюю елку, откладывая это дело до конца января. Как правильно убрать новогоднюю елку и почему это занятие лучше не откладывать, рассказал "STYLER".

Новогодняя елка. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, если вы отдаете предпочтение живым елкам, то вы должны не затягивать с тем, чтобы как можно быстрее после праздников вынести ель или сосну из дому. Если же у вас искусственная елка, то с этим можно не спешить.

Главная причина, почему не нужно откладывать в долгий ящик с уборкой елки заключается в том, что спустя три недели, как вы поставили елку в доме или квартире, в ней может завестись пылевой клещ или появиться грибок. В таком случае самая большая опасность возникает для малышей, аллергиков и четырелапых любимцев. Поэтому, если вы заметили, что у вас или у ваших близких появился зуд в носоглотке, чихание и насморк, то это повод задуматься, что причина может быть как раз в елке.

Также нужно отложить свои дела и приступить уборке елки, если вас встревожил вид самого дерева. Если иголки пожелтели и начали осыпаться, то нужно немедленно снимать игрушки у выносить из дому дерево.

Есть и народные поверья, которые говорят о том, что новогоднюю елку пора разбирать и убирать. Одна из них говорит о том, что, если иголочки на елке больше не зеленые, а коричневые, то это первый сигнал того, что все плохое теперь вобрало в себя дерево и от него нужно избавиться. Еще одним народным наблюдением есть состояние ствола дерева. Если в стволе появились трещины – нужно срочно выносить дерево на свалку.

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