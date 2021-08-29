Три ситуации на работе, когда уволиться - лучшее решение

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Ольга Чародий
Причины для увольнения могут быть разными, и в целом все они
заслуживают уважения. Вот три такие ситуации, которые нельзя игнорировать.
Работа (фото из открытых источников)
Задержание зарплаты
Два месяца без оплаты — существенный повод попрощаться с
такой компанией. Даже если вы видите прекрасные возможности развития, вас
устраивает коллектив и начальник, но вам уже стабильно не платят, мало шансов
заработанное получить, пишет thebalancecareers. С кризисом возятся не все, и есть куча случаев, когда
сотрудники проявляли понимание, продолжали работать на энтузиазме, но в итоге
оставались ни с чем.
Отсутствие будущего
Каждая работа должна куда-то вас вести. Лучше всего, к
повышению, или хотя бы к возможности научиться чему-то новому, принять какие-то
вызовы, чувствовать, что завтра будет лучше, чем сегодня. Хороший босс пытается
улучшить будущее своих сотрудников, особенно если некоторые из них, в конце
концов, станут для компании кем-то большим.
Коллеги, которые бесят
Работать в токсическом коллективе по возможности, конечно, не стоит. Но бывает, что коллеги в целом нормальные. А кто-то один раздражает так, что под вами периодически плавится стул. Эмоции настолько сильны, что офис начинает ассоциироваться с плохим настроением. И в итоге хочется бросить все, чтобы больше не сталкиваться с этим человеком.
Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают о смертельной опасности регулярной переработки. О вреде сверхурочной работы рассказали в свежем докладе ВОЗ и Международной организации труда (МОТ). Так в докладе говорится, что опасный порог — 55 рабочих часов в неделю. После этого у работника могут начаться проблемы со здоровьем.
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