Три самых эффективных способа не заболеть осенью

Подцепить какой-нибудь вирус осенью? Проще простого! Особенно сейчас, когда на улице свирепствует вторая волна пандемии коронавируса. Но если ты не намерен сдаваться так просто, то мы, вместе с изданием mport, подскажем тебе, как уберечься от вирусов. Очевидно, ты уже понял, что надо мыть руки. Поэтому мы расскажем о других, не менее полезных моментах.

Как не заболеть осенью

Держи тело в тепле, особенно — ноги

Всякие вирусы в восторге, когда ты переохлаждаешься. Этим ты обеспечиваешь им отличные условия для развития. Когда выходишь на улицу, следи за тем, чтобы одежда соответствовала погоде. Особое внимание удели рукам, ногам, голове и пояснице. Имей в виду, что носить короткие куртки, которые не закрывают полностью спину, себе ж дороже.

Промывай нос и глаза

Вирусы проникают в организм прежде всего через слизистые носа и глаз. В этом случае жизненно необходимым ритуалом является частое промывание носа и глаз морской водой или изотоническим раствором соли, которые способны защитить организм от инфекций и помогают не заболеть в период различных осенне-зимних эпидемий.

Избавляйся от шлаков и токсинов

Зашлакованность организма приводит к застойным явлениям. Вирусы активно размножаются в таких условиях. Чтобы "помыть" свой организм, нужно пить больше жидкости, кушать богатые клетчаткой продукты (каши, фрукты) и не отравляться новыми порциями токсинов. К последним относятся разнообразные химические вещества в продуктах питания, вроде красителей или ароматизаторов.

Теперь твои шансы пережить эту осень без эксцесов значительно повысились. Мы уверены, что эти советы помогут тебе. Также издание "Комментарии" расскажет, какие продукты могут повышать здоровье нервной системы.

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