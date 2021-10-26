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Три главных причины добавить инжир в осенний рацион

Также инжир полезен при проблемах с желудочно-кишечным трактом

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий
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Инжир – одно из самых необычных и древних растений на планете. Он богат витаминами и микроэлементами, которые крайне необходимы именно в осенний период авитаминоза и снижения иммунитета. Плоды инжира рекомендуют употреблять людям для профилактики различных заболеваний, ведь в этих ягодах просто кладезь полезных витаминов и минералов, предотвращающих развитие онкозаболеваний, пишет tutknow.

Три главных причины добавить инжир в осенний рацион

Инжир - фото из открытых источников


Также инжир полезен при проблемах с желудочно-кишечным трактом, поскольку обладает легким слабительным эффектом. Из-за высокого содержания калия, инжир рекомендуют употреблять и людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это диетический продукт, богатый клетчаткой. Клетчатка, разбухая, восполняет желудок. Это дает продолжительное чувство сытости.


Сушеный инжир в количестве 2-3 штук – отличный вариант перекуса на правильном питании. Кальций в плодах предотвращает утончение костей и улучшает функционирование опорно-двигательного аппарата.


Напомним, плоды инжира чрезвычайно полезны и относятся к числу супер-фудов. В них содержится большое количество ценных веществ и минералов, которые поддерживают работу всех систем организма. Об этом сообщает издание Med2. Этот экзотический фрукт занимает второе место по содержанию калия, который нормализирует ритм сердца, регулирует водный баланс в организме и отвечает за работу клеток. Также инжир богат на клетчатку и является хорошим источником основных минералов, в том числе магния, марганца и кальция ( они обеспечивают лучшую плотность костной ткани), а также витаминов, в основном, K и B6.




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Источник: https://tutknow.ru/meal/1042-inzhir.html
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