Топ заблуждений о натуральном шелке

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Ольга Чародий
Шелк - одна из самых экологичных тканей,
которые часто используется премиальными брендами одежды. Однако об этой ткани
все еще существует много мифов:
Шелк (фото из открытых источников)
Заблуждение 1: Натуральный шелк невозможно купить. На самом
деле, чтобы определить натуральность ткани, достаточно поджечь нитку.
Натуральный шелк пахнет паленой шерстью и горит, искусственные материалы
плавятся.
Заблуждение 2- Натуральный шёлк стоит дорого. На самом деле
современные технологии позволили значительно удешевить шелковую ткан. Цена ее
также зависит от плотности и фактуры.
Заблуждение 3: Шёлк —
легкая ткань. На самом деле шелковая нить имеет разную плотность, нередко можно
встретить костюмы и вязаные вещи из шелка.
Заблуждение 4: Шелк маркируется как шелк. На самом деле на этикетке люксовых производителей часто шелк маркируется как крепдешин или жаккард.
Напомним, Правильный уход за волосами — это регулярная и обязательная процедура, если вы, конечно же, хотите выглядеть ухоженной и красивой. Но, чтобы ваши локоны были здоровыми и шелковистыми, нужно уделять внимание деталям, именно они помогут укрепить ваши волосы и придать им блеска. Избегайте ежедневного мытья головы Одни люди моют голову ежедневно, а другие — раз в неделю. Это вопрос индивидуальный и зависит от образа жизни и типа кожи головы.
Если ваши волосы склоны к жирности или вы активно занимаетесь спортом, в результате которого обильно потеете, тогда есть смысл мыть голову каждый день. Но во всех других случаях, постарайтесь ограничить эту процедуру до 2-3 раз в неделю. Это необходимо, чтобы защитный слой кожного сала головы не вымывался.
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