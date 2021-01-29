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Топ заблуждений о натуральном шелке

Шелк – едва ли не самый дорогой и роскошный материал

29 января 2021, 23:50
Автор:

Ольга Чародий

Шелк - одна из самых экологичных тканей, которые часто используется премиальными брендами одежды. Однако об этой ткани все еще существует много мифов:

Топ заблуждений о натуральном шелке

Шелк (фото из открытых источников)

Заблуждение 1: Натуральный шелк невозможно купить. На самом деле, чтобы определить натуральность ткани, достаточно поджечь нитку. Натуральный шелк пахнет паленой шерстью и горит, искусственные материалы плавятся.

Заблуждение 2- Натуральный шёлк стоит дорого. На самом деле современные технологии позволили значительно удешевить шелковую ткан. Цена ее также зависит от плотности и фактуры.

Заблуждение 3: Шёлк  — легкая ткань. На самом деле шелковая нить имеет разную плотность, нередко можно встретить костюмы и вязаные вещи из шелка.

Заблуждение 4: Шелк маркируется как шелк. На самом деле на этикетке люксовых производителей часто шелк маркируется как крепдешин или жаккард.

Напомним, Правильный уход за волосами — это регулярная и обязательная процедура, если вы, конечно же, хотите выглядеть ухоженной и красивой. Но, чтобы ваши локоны были здоровыми и шелковистыми, нужно уделять внимание деталям, именно они помогут укрепить ваши волосы и придать им блеска. Избегайте ежедневного мытья головы Одни люди моют голову ежедневно, а другие — раз в неделю. Это вопрос индивидуальный и зависит от образа жизни и типа кожи головы.

Если ваши волосы склоны к жирности или вы активно занимаетесь спортом, в результате которого обильно потеете, тогда есть смысл мыть голову каждый день. Но во всех других случаях, постарайтесь ограничить эту процедуру до 2-3 раз в неделю. Это необходимо, чтобы защитный слой кожного сала головы не вымывался. 



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Источник: https://royalhom.ru/
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