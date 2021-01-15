Топ самых необычных начинок для блинов из украинских ресторанов

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Ольга Чародий
Блины являются одним из самых
любимых и вкусных блюд на столе практически каждого украинца. Блины пользуются
особой популярностью не только на Масленицу, но и круглый год. Рестораторы
стараются удивить клиентов необычным вкусом блюда. Самой большой популярностью
среди гурманов пользуются:
Блины (фото из открытых источников)
- блины с гравлаксом и
огурцом
- блины с икрой мойвы
- блины с сёмгой
домашнего посола
- блины с
толстолобиком и овощами
- блины с грибами и
вялеными помидорами
- блины с индейкой и
черносливом
- блины с курицей и
сливками
- блины с кроликом и
тимьяном
- блины с яйцом-пашот и
беконом
- блины с авокадо и
сыром фета
- с хумусом и
болгарским перцем
- с творогом и клюквой
- с сухофруктами и
бананом
- с шоколадом и
мандаринами
- с ягодами и коньяком.
Кроме этого, огромным спросом среди иностранцев, как, впрочем, и граждан Украины, пользуются блины с салом.
Напомним, ученые утверждают, что снизить риск развития болезней сердца поможет берберин. Он может снижать уровень сахара в крови, а значит предотвращать развитие диабета. При этом чувствительность к инсулину улучшается. Также положительное влияние на сердце оказывает красный дрожжевой рис с высоким содержанием монаколина К, подавляющего выработку холестерина в печени. Кроме этого, для улучшения состояния сердечно-сосудистой системы нужно есть чеснок, содержащий аллицин. Он снижает уровень холестерина на 10-15%. Чесночный экстракт может стабилизировать давление, сократить вероятность ранней смерти, снизить риск появления болезней почек и инсультов.
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