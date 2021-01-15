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Топ самых необычных начинок для блинов из украинских ресторанов

Рестораторы стараются удивить клиентов необычным вкусом блюда

15 января 2021, 23:45
Автор:

Ольга Чародий

Блины являются одним из самых  любимых и вкусных блюд на столе практически каждого украинца. Блины пользуются особой популярностью не только на Масленицу, но и круглый год. Рестораторы стараются удивить клиентов необычным вкусом блюда. Самой большой популярностью среди гурманов пользуются: 

Топ самых необычных начинок для блинов из украинских ресторанов

Блины (фото из открытых источников)

 - блины с гравлаксом и огурцом

 - блины с икрой мойвы

 - блины с сёмгой домашнего посола

 - блины с толстолобиком и овощами

 - блины с грибами и вялеными помидорами

 - блины с индейкой и черносливом

 - блины с курицей и сливками

 - блины с кроликом и тимьяном

 - блины с яйцом-пашот и беконом

 - блины с авокадо и сыром фета

 - с хумусом и болгарским перцем

 - с творогом и клюквой

 - с сухофруктами и бананом

 - с шоколадом и мандаринами

 - с ягодами и коньяком.

Кроме этого, огромным спросом среди иностранцев, как, впрочем, и граждан Украины, пользуются блины с салом.

Напомним, ученые утверждают, что снизить риск развития болезней сердца поможет берберин. Он  может снижать уровень сахара в крови, а значит предотвращать развитие диабета. При этом чувствительность к инсулину улучшается. Также положительное влияние на сердце оказывает красный дрожжевой рис с высоким содержанием монаколина К, подавляющего выработку холестерина в печени. Кроме этого, для улучшения состояния сердечно-сосудистой системы нужно есть чеснок, содержащий аллицин. Он снижает уровень холестерина на 10-15%. Чесночный экстракт может стабилизировать давление, сократить вероятность ранней смерти, снизить риск появления болезней почек и инсультов.



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Источник: https://cultura.menu/
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