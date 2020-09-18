ТОП-8 «крючков» официантов, на которые мы вечно попадаемся

Иногда отдых в ресторане или кафе неожиданно портит неприятное завершение времяпрепровождения в виде требований оплатить услуги, которые, как выясняется, вам оказывало заведение. Или же в чеке красуется сумма, на которую вы совсем не рассчитывали, и даже не можете понять: "А как "нарисовались" такие цифры?". Существует несколько уловок, которые используют большинство заведений. Как не попасть под "гипноз" официанта, рассказывает портал Inmyroom.

Уловка №1 - табличка "забронировано"

Нередко табличку Reserved в заведениях ставят не только для того, чтобы "сохранить" забронированный столик. Иногда таким образом перестраховываются, чтобы небольшая компания не уселась за большой стол.

Уловка №2 - "золотые столики"

Казалось бы, в ресторане полно свободных мест, а вас усадили за неудобный столик у входа. Знайте, что это не безалаберность персонала. Поскольку так создают видимость того, что в заведении много гостей, а вы – такая себе приманка для новых посетителей. Обычно самых нарядно одетых людей официанты сажают у окна или на веранде.

Уловка №3 – самое дорогое блюдо в конце

Особенно оставаться на чеку нужно при осуществлении заказа. У официантов принято самое дорогое блюдо или самый изысканный напиток называть последними. Ведь так возрастает вероятность, что вы закажите именно это.

Уловка №4 - цены в меню

Помните, что цены в меню указываются чаще всего не за порцию, а за 100 граммов продукта. Конечно же, об этом вам не напомнят официанты, поэтому внимательно читайте меню и присматривайтесь к сноскам.

Уловка №5 - рекомендации официанта

Если официант настойчиво рекомендует вам ту или иную позицию из меню, то это может говорить о таком. Во-первых, официант мог перепутать заказ и теперь ему срочно нужно "пристроить" готовые блюда другому посетителю. Во-вторых, могут быть договоренности с другими фирмами: официанты награждаются бонусами за реализацию определенных продуктов. И в-третьих, банально – у продукта истекает срок годности, нужно успеть его продать.

Уловка №6 - "закрытые" вопросы

Правило "закрытого" вопроса срабатывает как в бюджетных кафе быстрого питания, так и в дорогих ресторанах. Когда гость не успел сориентироваться, то выбирает между рыбой или мясом, белым или красным вином. Правда, планировал он отведать только легкий салат и чашку кофе.

Уловка №7 - бесплатные закуски

Легкие закуски – аперитив - подаются бесплатно для того, чтобы у вас возникло желание заказать побольше. К примеру, соленые орешки и крекеры вызывают жажду и разжигают аппетит.

Уловка №7 - обновление напитков

Пожалуй, на эту "удочку" попадались очень многие. Официант мило подливает вам напиток чуть ли не после каждого глотка. Цель такого спаивания одна: вы допиваете вино раньше, чем успеете доесть блюдо, поэтому решает заказать еще бутылку.

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