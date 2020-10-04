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ТОП-5 правил, о которых должен знать каждый грибник

Опытный грибник рассказал, какие места "любят" грибы

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

С началом дождей в ряде областей Украины стартовал грибной сезон. Опытный грибник Иван Вороняк рассказал "Сегодня", как не перепутать ядовитый гриб со съедобным, как правильно собирать грибы и какие есть секреты удачного сбора.

ТОП-5 правил, о которых должен знать каждый грибник

Грибник раскрыл ряд важных нюансов, о которых стоит помнить при сборе грибов.

1) Главный секрет удачного сбора: где растет один боровик, там непременно будет еще.

2) Грибы любят места, где растет молодняк, ель. А вот в местах, где раскинулась ежевика, грибов почти нет. Если лето было засушливое, как в этом году, то нужно стараться искать влажные места – там будут и грибы.

3) Будьте осмотрительными, ведь в лесу немало ядовитых растений. Наиболее опасна – бледная поганка, которую легко перепутать с популярным съедобным грибом. Помните, что белый гриб отличается характерной губчатой массой, которая находится в середине гриба.

4) Не покупайте грибы, которые продают возле трассы, ведь они имеют пористую структуру и быстро впитывают вредные вещества.

5) Перед покупкой грибов хорошо расспросите, где именно их собирали, а то найденные вдоль трассы боровики очень опасны.

Ранее мы писали, как не отравиться грибами. Есть 12 главных правил.


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