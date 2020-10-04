ТОП-5 правил, о которых должен знать каждый грибник

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Таисия Ерохина
С началом дождей
в ряде областей Украины стартовал грибной сезон. Опытный грибник Иван Вороняк рассказал
"Сегодня", как не перепутать ядовитый гриб со съедобным, как правильно собирать
грибы и какие есть секреты удачного сбора.
Грибник раскрыл
ряд важных нюансов, о которых стоит помнить при сборе грибов.
1) Главный секрет
удачного сбора: где растет один боровик, там непременно будет еще.
2) Грибы любят
места, где растет молодняк, ель. А вот в местах, где раскинулась ежевика,
грибов почти нет. Если лето было засушливое, как в этом году, то нужно
стараться искать влажные места – там будут и грибы.
3) Будьте
осмотрительными, ведь в лесу немало ядовитых растений. Наиболее опасна –
бледная поганка, которую легко перепутать с популярным съедобным грибом.
Помните, что белый гриб отличается характерной губчатой массой, которая
находится в середине гриба.
4) Не покупайте
грибы, которые продают возле трассы, ведь они имеют пористую структуру и быстро
впитывают вредные вещества.
5) Перед покупкой
грибов хорошо расспросите, где именно их собирали, а то найденные вдоль трассы
боровики очень опасны.
Ранее мы писали,
как не
отравиться грибами. Есть 12 главных правил.
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