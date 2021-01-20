Топ 3 самых редких грибов в мире

Грибы — одно из самых любимых лакомств. Каждый сезон буквально толпы грибников собирают самые вкусные грибы, чтобы полакомится подарком природы. Также многие предпочитают базарные грибы, которые идут практически в каждое блюдо. Гриб — универсальный продукт, который любят практически все. Представляем вашему вниманию самые редкие грибы.

Грибы (фото из открытых источников)

1. Самый редкий гриб в мире — Сигара Дьявола, или звездовик (Chorioactis geaster), Он встречается исключительно в центральных районах Техаса. Этот гриб становится похож на звезду, когда его внешняя оболочка лопается, чтобы выпустить споры.

2. Белые трюфели являются не только редкими, но и дорогими грибами. Рестораторы называют из "белые бриллианты" и считают неплохой инвестицией. Срок их хранения – несколько дней, поэтому по миру они доставляются только самолетами

3. Mycena chlorophos – светящиеся в темноте грибы. Они встречаются в основном на маленьком японском островке Месамеяма. Известны эти грибы своей биолюминесценцией, которая проявляется в сезон дождей. В этот период они излучают слабый зеленый свет.

Напомним, грибы не только помогают сбросить лишний вес, но и крайне полезны для сердечно-сосудистой системы, констатируют специалисты. Грибы могут стать незаменимым ингредиентом в рационе питания. Многие люди игнорируют грибы как продукт регулярного питания, — хотя в своих полезных свойствах грибы могут превзойти даже овощи и фрукты, считают специалисты по здоровому питанию. Научные работники сообщили, что грибы не содержат ни сахара, ни жиров (в этом продукте их всего 1%), и в диетическом питании они более уместны и эффективны, чем овощи или фрукты. Так овощи при хранении быстро теряют витамины, а в фруктах нередко с избытком содержится сахар. Употребление грибов улучшает защитные опции организма. В них присутствует вещество лецитин, не дающее накапливаться холестерину.

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