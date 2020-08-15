ТОП-10 способов спасти продукты, которые подпортились

Иногда пищевые продукты слишком быстро приобретают неаппетитный вид или претерпевают неприятные изменения. Но не стоит спешить отправлять потемневшие фрукты или зачерствелый хлеб в урну. Список полезных лайфхаков, которые уберегут вас от расточительства, опубликовал портал Food in my room.

Если бананы немного потемнели, то используйте их для приготовления различной выпечки, освежающих коктейлей или смузи. Также можно сделать мороженое: перебить бананы блендером и отправить в морозилку.

Подпорченные цитрусы – апельсины, мандарины или лимоны – отлично подойдут для ароматной начинки курицы. Срежьте подпорченные участки фруктов и используйте мякоть для изготовления сока, а цедру – выпечки. Кроме того, испортившийся цитрус может стать бытовым средством. Добавьте к половине лимона щепотку соли и получите очищающее средство. Например, оно справиться с грязной решеткой для гриля.

Коричневые пятна на яблоках и грушах не повод отправлять фрукты в урну. Срежьте потемневшие участки, из оставшегося приготовьте пюре. Им можно дополнить овсянку или же сделать из пюре начинку для выпечки, а также соус. Также есть вариант подготовить сушки: нарежьте фрукты кольцами и замочите в сахарной воде на сутки, затем разложите на противень и сушите при температуре 60 градусов 6-8 часов. Лакомство станет дополнением к кашам.

Ягоды не первой свежести спасет заморозка. Промойте ягоды и отправьте в морозилку. Потом вы сможете использовать ягоды для приготовления выпечки, соусов или коктейлей круглый год.

Зелень имеет свойство быстро портиться, но травы также могут послужить, если их правильно заморозить. Измельчите подпорченную зелень в блендере, добавьте немного оливкового масла и специи. Затем заполните полученной смесью формочки для льда. Вот такие заготовки можно добавлять зимой в первые блюда, соусы и маринады. Или же приготовьте необычный паштет: смешайте заготовки зелени со сливочным маслом.

Хлеб тоже может быстро испортиться, а вот выбрасывать его рука не поднимается. Чтобы дать ему вторую жизнь, проверните такую махинацию: сбрызните хлеб водой, заверните в фольгу и поставьте в разогретую духовку на 10 минут. Хлеб снова станет хрустящим и мягким. Или же сделайте из черствого хлеба панировочные сухари, гренки, пряные сухарики для салатов. Кроме того, есть еще один вариант: вычистите из хлеба мякиш и в полученные корзиночки добавьте фарш и сыр, запеките массу в духовке и получите оригинальную закуску к обеду.

Овощи, к примеру, перец, огурцы, морковь или редис, которые подпортились, также могут понадобиться в кулинарии. Обрежьте подпортившиеся места, нарежьте овощи небольшими ломтиками, добавьте специи и поставьте мариноваться в составе из белого уксуса, сахара и соли. Через шесть часов вы получите ароматные маринованные овощи. А вот подпорченные помидоры отлично сойдут для приготовления итальянского соуса. Срежьте с помидор плохие части, побланшируйте и перебейте в пюре. Затем добавьте в массу итальянские травы.

Молоко в подпортившемся виде и вовсе дает, где разгуляться фантазии. Из кислого молока вы можете приготовить блины или оладьи. Также из него получается отличный домашний творог, а вот он точно пригодится в кулинарном процессе.

Просроченная сметана может стать основой для теста на оладьи, торты, пирожки и кексы. Не беспокойтесь, кисловатого вкуса не будет – он уходит при термообработке.

Твердый сыр обычно "атакуют" налет и пятна плесени. Но спасти можно и такой продукт. Потому как в сырах типа Чеддер и Пармезан плесень не способна проникать внутрь, а значит – продукт не становится вредным. Срежьте поврежденный участок и используйте ингредиент для приготовления блюд. Кроме того, вы можете измельчить сыр с помощью терки и добавлять к горячим блюдам.

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