Текила очищает кровь и предотвращает рак. К такому выводу пришли мексиканские медики в ходе исследований. Об этом сообщает NTVRU.com.

Девушка (фото из открытых источников)

Разумеется, речь идет об очень умеренном употреблении напитка, не более 2-3 тс. ложек в день. Все дело в агаве, на основе которой делается напиток. В ее состав входят дубильные вещества, которые очищают кровь от токсинов и улучшают работу иммунной системы.

Кроме этого, благодаря агаве стимулируется работа желудочно-кишечного тракта.

Применяется текила в медицине и благодаря антисептическим свойствам – компрессы с ней предотвращают гнойные воспаления в ранах и внутренние воспалительные процессы. Эффективны компрессы на основе спиртного напитка и при ревматизме.

Также исследователи обнаружили, что текила предотвращает развитие онкологических образований. Для достижения максимального лечебного эффекта текилу нужно пить перед едой, удерживая перед глотком во рту.

Напомним, кофе является одним из самых популярных напитков в мире, ведь миллионы людей не представляют без него свое утро. Но производство кофе несет с собой высокий уровень эмиссий СО2 (углекислого газа). Исследователь Марк Маслин определил, какой кофейный напиток самый вредный для природы. Ученый вместе со своими коллегами проанализировал современные темпы производства кофе и выяснил, что количество этого продукта за ближайшие 30 лет может вырасти в 3 раза, но это вызовет негативный эффект из-за значительной перегрузки тропической среды. Дело в том, что при производстве этого бодрящего напитка в воздух выбрасывается немало углекислого газа.

Согласно данным, в среднем при обычном выращивании и экспорте 1 килограмма кофе сорта арабика в атмосферу попадает около 15,3 килограмма углекислого газа.



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