Хэллоуин 2020: пять идей для светильника - Головы Джека

Вот уже несколько лет как в обиход украинцев вошел забавный американский праздник – Ночь Всех Святых, или, другими словами Хэллоуин. Главный его символ – это светильники Джека из тыквы. Считается, что этот аксессуар отпугивает нечистую силу, которая просыпается в эту ночь. О том, как создать свой эксклюзивный светильник из тыквы – пишут Факты.

Фото из свободных источников

Итак, для начала вам понадобится фломастер и нож для того, чтобы изобразить, а потом вырезать рожицу пострашнее. Внутри размещается зажжённая свеча. А далее композиция создается уже на ваше усмотрение. Например, на "голову Джека" можно накинуть паутину в виде марли или нитей, а можно нахлобучить старую шляпу.





Для тех, кто любит утонченность – можно украсить тыкву бусинами, стразами, мозаикой выложить орнамент или узор, а можно вложить в пасть букет цветов. Только следите, чтобы свеча и стебли не соприкасались. Иначе, в лучшем случае, вы получите запечённую тыкву, а в худшем — пожар.





Также, можно поиграть разными красками, поменяв традиционный, оранжевый цвет тыквы на, например, голубой. Для этого используйте краску-аэрозоль из баллончика. Чтобы создать еще более жуткое впечатление – оставьте на тыкве отпечатка "окровавленной руки", взяв для этого красную или бордовую краску.





А можно отступить от стандартной схемы, выдумав что-то эдакое. Например, из двух плодов разного размера можно сделать светильник животного. Для этого на меньшей тыкве вырезается мордочка, а вторая, та, которая побольше размером выполняет роль тела.





Можно использовать тыкву как аксессуар для украшения праздничного стола. Покройте для этого плод глиттером, а потом украсьте ажурными узорами, на плодоножку посадите фигурку черного кота, паука или летучей мыши – все то, с чем у вас ассоциируется праздник. Можно обвязать тыкву шелковой лентой черного цвета.





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