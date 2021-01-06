Стоит ли пить активированный уголь перед употреблением алкоголя

Вероятно вы слышали от многих людей совет выпить активированный уголь до застолья. Однако это распространенный миф. На самом деле данный препарат слабо адсорбирует алкоголь. Поэтому, если вы не хотите напиться или испытывать симптомы похмелья утром — просто знайте меру.

Алкогольное отравление - спасет ли от него активированный уголь. Фото: v.img.com.ua

Уголь не поможет вашему организму побороть последствия употребления алкоголя ни к приему спиртных напитков, ни после.

Однако активированный уголь поможет побороть отравление, вызванное ацетаминофеном, барбитуратами, аспирином, трициклическими антидепрессантами, теофиллином, фенитоином и другими препаратами и соединениями.

Поможет активированный уголь и при пищевом отравлении.

Следует помнить, что даже огромная доза угля неэффективно адсорбирует металлы, электролиты, кислоты, щелочи и спирты.

Также, если утром вы почувствуете состояние похмелья и выпьете активированный уголь, препарат никак не поможет и не улучшит ваше самочувствие.

Напомним, что новогодние праздники — пик появления на рынке фальсифицированного алкоголя, который часто становится причиной отравлений. Результаты проверок показывают высокий уровень хождение фальсифицированной продукции. Чаще всего под видом коньяка и шампанского на полке стоит подкрашенный этиловый спирт с ароматизатором. Наиболее широко подвержены фальсификаты коньяки выдержкой более трех лет. Именно в этом сегменте фальсификата более 40 процентов. Поэтому будьте осторожны при выборе алкогольных напитков.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, как похмеляются люди в разных странах мира. Похмелье — это извечная проблема всех людей, независимо от расы, национальности, вероисповедания и социального положения. В каждой стране мужчины используют свой уникальный способ избавиться от похмелья, проверенный целыми поколениями.





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