Стало известно, сколько раз в неделю стоит мыть голову

Нередко в интернете можно встретить диаметрально противоположные ответы на вопрос, как часто нужно мыть голову, чтобы она не пачкалась. Чтобы разобраться в проблеме, мы прибегли к советам трихологов. Если вы не хотите навредить своему здоровью, то мыть голову нужно регулярно, подобрав правильный уход в зависимости от вашего типа волос, пишет my-perfect. Да, мыть волосы нужно не реже одного раза в неделю, может, лучше даже два раза в неделю. Ибо кроме загрязнения волос кожным салом есть загрязнение наружное: это запахи, копоть и т.д. Поэтому все это нужно смывать – волосы будут выглядеть здоровыми.

Девушка (фото из открытых источников)

Очень частое мытье головы может принести больше вреда, чем пользы, утверждает директор клиники волос Бостонского медицинского центра Линн Голдберг. Это парадоксально, но люди, пытающиеся часто мыть голову, сталкиваются с тем, что их сальные железы начинают производить больше жира. Организм не терпит столь бесцеремонного вмешательства и стремится восполнить потери.4

Напомним, волосы нуждаются в регулярном и своевременном уходе, тогда они будут красивыми, мягкими и шелковистыми. Американский дерматолог рассказала, как часто нужно мыть волосы, чтобы они не теряли свой блеск и структуру. Об этом сообщает издание Healthystyle. Специалист утверждает, что многие люди неправильно ухаживают за волосами, в частности моют голову каждый день. Такие действия приводят к тому, что волосы выцветают и изнашиваются, как одежда во время ежедневной стирки. Дело в том, что кожу головы защищает себум – продукт деятельности сальных желез, который служит барьером против бактерий, а если мыть волосы слишком часто, тогда этот барьер разрушается.

Помимо этого, дерматолог говорит, что мыть голову изредка тоже вредно, ведь тогда себум начнет забивать поры и провоцировать воспаления на коже. Чтобы не допускать подобных проблем, волосы необходимо мыть один раз в 3-4 дня. Если же у вас сухой или жирный тип волос, тогда лучше мыть их через день.

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