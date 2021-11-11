Сколько времени нужно чистить зубы

Каждый человек твердо знает, сколько раз в день нужно чистить зубы – дважды: вечером и утром. Но о существовании исключений из этого правила и правильной технике проведения гигиенической процедуры знают далеко не все. Многие стоматологи считают, что чистить зубы следует не менее двух минут. Есть мнение, что нужно посвятить чистке зубов три минуты по полторы минуты на верхние и нижние зубы. Но большинство людей не делает этого, пишет ctoma.

Семья (фото из открытых источников)

Нельзя однозначно сказать, сколько минут нужно чистить зубы, чтобы они оставались здоровыми в течение длительного времени. В норме зубы нужно чистить в течение 2-3 минут, но точный срок зависит от:

количества зубных единиц

общего состояния полости рта

наличия ортодонтических конструкций

Очень долго очищать эмаль не рекомендуют, поскольку длительное механическое воздействие может привести к травмированию. По этой же причине люди, которые едят много сырых фруктов и овощей, часто нуждаются в восстановительной минерализации. Если же длительность чистки зубов недостаточна, то добиться чистоты не получится. На зубах останутся бактерии, которые могут вызвать серьезные проблемы, такие как гингивит или периодонтит. Недавние исследования показали, что зубной налет может способствовать даже образованию атеросклеротических бляшек в артериях.

Напомним, многие люди несерьезно относятся к гигиене своей ротовой полости, считая, что кариес — это лишь маленькая неприятность, из-за которой, в худшем случае, можно остаться без зуба. Но все далеко не так. Стоматолог Назели Ктянц объяснила, чем опасны для здоровья невылеченные зубы.

Специалист отметила, что проблемы с зубами могут стать причиной заболеваний сердца, в частности инфаркта. Более того, если у человека хронический пародонтит (воспаление тканей, окружающих корень зуба), тогда риск сердечной недостаточности повышается в 2 раза. Дело в том, что бактерии, размножающиеся в тканях, попадают в кровеносную систему и провоцируют воспаление в сосудах. Все это происходит, если лечение зуба затягивается на длительный срок.

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