Сколько стоит 1 метр туалетной бумаги: тест от портала "Комментарии"



















Портал "Комментарии" решил протестировать самых популярных производителей туалетной бумаги, товары которых продаются в каждом супермаркете. Мы измерили длину рулонов бумаги, длину кусочков, их ширину. А также посчитали сколько украинцы платят за метр туалетной бумаги из своих карманов.

Шесть торговых марок туалетной бумаги были измерены и протестированы, фото с открытых источников

В нашем тесте приняли участие следующие торговые марки туалетной бумаги: "Обухов", "Каховинка", "Рута", "Ашан", "Cнежная панда", "Zewa". Во-первых, мы измерили есть ли действительно заявленные метры на упаковке в рулонах и не дурят ли производители украинцев.

Ширина и длина кусочков

Бумага "Рута". Ширина 96 мм, длина кусочка 110 мм — такие данные указаны на упаковке. Во время замеров мы определили, что ширина — 92 мм, длина — 111 мм, то есть товар соответствует заявленным размерам производителя.

Бумага "Ашан". На упаковке указано, что в рулоне 150 кусочков, но размер не указан. Во время замеров мы определили, что длина кусочка — 116 мм, ширина — 99 мм.

Бумага "Zewa". На упаковке написано, что кусочек имеет размеры: 143 мм длина, 107 мм ширина. Замеры показали длину -144 мм и 107 мм в ширину.

Бумага "Снежная панда". Замеры показали, что ширина кусочка — 96 мм, длина — 125 мм.

Бумага "Каховинка". Ширина одного кусочка — 89 мм, длина — 114 мм.

Длина рулона



С помощью специального профессионального метра были измерены все рулоны с упаковок. Самым длинным рулоном оказался рулон торговой марки "Обухов", длина которого составляет 65 метров. Второе место в рейтинге заняла ТМ "Каховинка", длина ее рулона — 46 метров. В тройке лидеров "Снежная панда" с длиной рулона в 18 метров. Длина рулона ТМ "Ашан" 17 метров, "Рута" — 15 метров, самый короткий рулон в "Zewa" — 12 метров.

Цена 1 метра



Подсчитав количество метров, мы определили какая цена 1 метра в каждом рулоне. Следовательно, цена за 1 метр "Снежной панды" составляет 60 копеек, "Ашан" — 34 копейки, Обухова — 10 копеек, "Каховинки" — 12 копеек, "Руты" — 50 копеек, "Zewa" — 1 гривна 79 копеек.

Эконом-варианты — это "Каховинка" и "Обухов". Туалетная бумага розового цвета "Каховинка" разделена на кусочки и более удобена. Среди торговых марок качественной бумаги самая дорогая — ТМ "Zewa", хотя и самая плотная.







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