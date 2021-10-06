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Сколько мы переплачиваем за лед в креветках: тест от портала "Комментарии"

Журналисты протестировали как упакованные продукты, так и креветки, которые продаются на развес в разных супермаркетах

сегодня, 14:15
Автор:

Денис Подставной








Сколько мы переплачиваем за лед в креветках: тест от портала "Комментарии"

Фото: "Комментарии"

Журналисты портала "Комментарии" решили протестировать замороженные креветки из разных супермаркетов, чтобы выяснить, сколько мы переплачиваем за лед и как выгоднее покупать креветку — в пачке или на развес.

Мы взяли четыре упаковки креветок от разных брендов. В тесте участвовали:

•"Премия" размером 70х90 (1 кг);

•"Своя Линия" 70х90 (900 гр);

•"Veladis" 70x90 (1 кг)

•"Водный мир" 70x90 (440 гр.)

Для справкиуказанные цифры обозначают количество самих креветок на килограмм продукции. 

"Премия" — после разморозки вес продукции составил 699 грамм (90 штук).

"Водный мир" — вес после разморозки — 230 грамм (34 штуки).

"Своя Линия" — 570 грамм после разморозки (65 штук).

"Veladis" после разморозки — 450 грамм (77 штук). 

Чтобы узнать, сколько мы реально переплачиваем за креветки, которые продаются на развес в супермаркетах, мы приобрели продукцию:

• "Сильпо";

• "Новус"; 

• "Ашан";

• "Велмарт".

Так, размер креветок из супермаркета "Новус" составил 40х60. Всего мы заплатили 303 гривны за 1.014 кг. Слив воду, мы измерили реальный вес продукта. Итого, из 1 кг у нас получилось 850 грамм. Всего насчитано 59 креветок. 

Следующий участник рейтинга — замороженные креветки из супермаркета "Велмарт" Один килограмм и 16 грамм обошелся в 182,92 грн. Размер — 70х90. После разморозки из одного килограмма креветок осталось лишь 500 грамм. 

*В чеке не указано количество креветок на килограмм. Всего мы насчитали 48 креветок.

Ашан-один килограмм креветки размером 40x50 обошелся в 205 гривен. Чистый вес после разморозки составил 620 гр. Кол-во креветок — 43.

В Сильпо за один килограмм креветок просят 194 гривны. Размер не указан. После разморозки осталось 520 гр. продукта (38 штук). 

Подробнее смотрите в нашем видеоматериале.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, сколько стоит 1 метр туалетной бумаги. Журналисты решили протестировать самых популярных производителей туалетной бумаги, товары которых продаются в каждом супермаркете.


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Источник: https://comments.ua/
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