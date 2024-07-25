Сезон дыни: как выбрать спелую и сладкую, полезность, рецепты из дыни

Дыня — это вкусный и сочный плод, который мы с нетерпением ждем каждое лето. Сезон дыни длится с июня по сентябрь, когда плоды достигают своего пика зрелости и вкуса.

Чем полезна дыня и рецепты из дыни

Портал "Комментарии" рассказывает, как выбрать дыню, чем полезна, к какой категории растений она относится, и поделимся пятью рецептами с дыней.





Что такое дыня: овощ или фрукт?

Дыня относится к семейству тыквенных (Cucurbitaceae), как и арбуз, огурец и кабачок. Биологически дыня — это фрукт, хотя иногда ее относят и к овощам. Дыня растет на длинных плетях, и ее плоды бывают различных размеров, форм и цветов. Наиболее распространенные виды — это канталупа, медовая и мускатная дыни.





Чем полезна дыня

Дыня не только вкусна, но и обладает множеством полезных свойств. Дыня содержит витамины А, С и В9 (фолиевая кислота), которые важны для иммунной системы, здоровья кожи и общего благополучия. Дыня на 90% состоит из воды, что делает ее отличным средством для увлажнения организма, особенно в жаркие летние дни.

В дыне содержатся антиоксиданты, такие как бета-каротин. Они помогают бороться с воспалением и защищают клетки от повреждений. Дыня богата клетчаткой, которая способствует здоровому пищеварению и поддерживает чувство сытости.

Дыня — низкокалорийный продукт. Она содержит всего около 34 калорий на 100 грамм, что делает ее отличным вариантом для тех, кто следит за калориями.





Как выбрать спелую и сладкую дыню

Выбор спелой и сладкой дыни может быть непростым делом, особенно если вы не знаете, на что обращать внимание. Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать самую вкусную дыню:

1. Понюхайте. Спелая дыня должна иметь сладкий, приятный аромат. Если вы не чувствуете запаха, возможно, дыня не дозрела. Однако избегайте фруктов с сильным, неприятным запахом, так как это может указывать на перезревание.

2. Обратите внимание на кожицу дыни. Она должна быть равномерного цвета без темных пятен и трещин. Для канталупы и других сетчатых дынь важно, чтобы сетка была равномерной и плотной. Сетчатые дыни должны иметь желтоватый или кремовый оттенок, а не зеленый.



3. Проверьте упругость плода. Нажмите на дыню у основания (там, где была цветоножка). Если это место слегка поддается нажатию, дыня спелая. Однако слишком мягкая дыня может быть перезрелой.



4. Легонько постучите по дыне. Спелая дыня будет издавать глухой звук. Если звук слишком пустой или слишком твердый, это может указывать на недозрелость или перезрелость.

5. Оцените вес. Спелая дыня должна быть тяжелой для своего размера. Это означает, что внутри много сока, и она будет сладкой и сочной.

6. Проверка хвостика. Убедитесь, что у основания дыни нет хвостика или он легко отламывается. Это признак того, что дыня была собрана в спелом состоянии.

Следуя этим советам, вы сможете выбрать спелую и сладкую дыню, которая будет радовать вас своим вкусом.









Что приготовить из дыни: интересные рецепты с дыней

Салат с дыней и ветчиной

Ингредиенты: дыня, ветчина (прошутто), руккола, бальзамический уксус, оливковое масло.

Приготовление: Нарежьте дыню кубиками, ветчину тонкими ломтиками. Выложите на тарелку рукколу, сверху добавьте дыню и ветчину. Сбрызните бальзамическим уксусом и оливковым маслом.





Смузи с дыней и йогуртом

Ингредиенты: дыня, греческий йогурт, мёд, лед.

Приготовление: Нарежьте дыню кубиками и поместите в блендер. Добавьте йогурт, немного мёда и лед. Смешайте до однородной массы.





Сорбет из дыни

Ингредиенты: дыня, сахар, лимонный сок.

Приготовление: Измельчите дыню в пюре, добавьте сахар и лимонный сок по вкусу. Перелейте смесь в форму и заморозьте, периодически помешивая.





Тартар из дыни и авокадо

Ингредиенты: дыня, авокадо, красный лук, сок лайма, соль, перец.

Приготовление: Нарежьте дыню и авокадо мелкими кубиками, добавьте мелко нарезанный лук. Заправьте соком лайма, посолите и поперчите по вкусу.





Десерт с дыней и мятой

Ингредиенты: дыня, мята, сахарная пудра, лимонный сок.

Приготовление: Нарежьте дыню кубиками, добавьте нарезанную мяту. Посыпьте сахарной пудрой и сбрызните лимонным соком. Подавайте охлажденным.

Наслаждайтесь сезоном дыни и экспериментируйте с этими простыми и вкусными рецептами.