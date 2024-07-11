Сезон арбузов: как выбрать спелый и сочный арбуз

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Лето – время яркого солнца, теплых дней и, конечно же, сочных арбузов. В сезон арбузов каждый из нас стремится выбрать самый сладкий и спелый плод. Чтобы шансы на победу в лотерее "повезет не повезет с арбузом" — следует изучить вопрос основательно, чтобы идти в магазин или на рынок со знанием дела.
Как выбрать спелый арбуз
Рассказываем, как выбрать арбуз, рассмотрим его пользу и дадим несколько интересных рецептов с арбузом на лето.
Арбуз – это не только вкусное, но и очень полезное лакомство. В нем содержится большое количество витаминов и минералов, таких как витамин C, витамин A, витамин B6, калий и магний. Арбуз богат антиоксидантами, в частности ликопеном, который помогает защитить клетки организма от повреждений. Благодаря высокому содержанию воды (более 90%), арбуз отлично утоляет жажду и способствует гидратации организма.
С точки зрения ботаники, арбуз является ягодой. Он относится к семейству тыквенных и имеет плотную кожуру, сочную мякоть и множество семян, что типично для ягод. Хотя в повседневной жизни мы часто называем его фруктом, но правильнее считать арбуз все же ягодой.
Арбузы разделяют на "девочек" и "мальчиков". Чтобы научиться их различать, обратите внимание на следующие признаки:
Форма низа: у "мальчиков" низ арбуза более выпуклый, а у "девочек" – более плоский.
Размер кружочка внизу: у "мальчиков" кружочек будет маленький, тогда как у "девочек" он более широкий.
Вкус и количество семечек: "девочки" арбузы обычно слаще и имеют меньше семечек по сравнению с "мальчиками".
Таким образом, чтобы выбрать более сладкий и сочный арбуз, ищите плоский низ и широкий кружочек – это признаки "девочки" арбуза.
Чтобы выбрать спелый и вкусный арбуз, следует обратить внимание на следующие признаки:
1. Звук. Постучите по арбузу: спелый арбуз издает глухой звук. Если звук звонкий, арбуз может быть недозрелым.
2. Кожура. Спелый арбуз имеет гладкую, блестящую кожуру без трещин и повреждений. Обратите внимание на контрастные полосы: они должны быть четкими.
3. Пятно на боку. У спелого арбуза на боку должно быть желтое или кремовое пятно – место, где он лежал на земле. Чем темнее пятно, тем дольше арбуз созревал на солнце.
4. Вес. Спелый арбуз должен быть тяжелым для своего размера. Сравните несколько арбузов одного размера и выберите самый тяжелый.
5. Хвостик. Сухой хвостик говорит о том, что арбуз созрел на поле. Зеленый хвостик может указывать на то, что арбуз сорвали недозрелым.
Если продавец не против — попросите вырезать треугольник и попробовать ягоду на месте. В супермаркете могут продаваться половинки арбуза — можете оценить текстуру мякоти, цвет и прожилки — если они желтые — значит в арбузе много нитратов, а если практически прозрачные — все в норме. Дома обязательно мойте хорошо плод, лучше всего с мылом, чтобы патогенные микробы не попали в организм и не вызвали симптомы, которые часто принимают за отравление нитратами: диарею, тошноту, расстройство кишечника и рвоту.
У всех есть свои любимые способы поедания арбуза. Кто-то любит есть просто ложкой, кто-то с хлебом, кто-то с лимоном, а гурманы ищут интересные сочетания и новые вкусы. Даем несколько интересных рецептов блюд с арбузом.
Салат с арбузом и фетой
Ингредиенты:
200 г арбуза (без косточек)
100 г сыра фета
Половинка красного лука
Горсть свежей мяты
Оливковое масло
Сок половинки лимона
Приготовление: Нарежьте арбуз кубиками, фету – небольшими кусочками, лук – тонкими полукольцами. Смешайте все ингредиенты в салатнице, добавьте мяту, полейте оливковым маслом и соком лимона.
Арбузный смузи
Ингредиенты:
300 г арбуза (без косточек)
1 банан
100 мл апельсинового сока
Лед
Приготовление: Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы. Подавайте смузи холодным.
Арбузный сорбет
Ингредиенты:
500 г арбуза (без косточек)
100 г сахара
Сок одного лимона
Приготовление: Измельчите арбуз в пюре, добавьте сахар и лимонный сок. Хорошо перемешайте. Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильник. Перемешивайте каждые 30 минут в течение 2-3 часов, пока сорбет не станет твердым.
Сезон арбузов – это прекрасное время для экспериментов на кухне. Выбирайте спелые арбузы, наслаждайтесь их свежестью и полезными свойствами, и не забывайте пробовать новые рецепты.
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