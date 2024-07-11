Сезон арбузов: как выбрать спелый и сочный арбуз

Лето – время яркого солнца, теплых дней и, конечно же, сочных арбузов. В сезон арбузов каждый из нас стремится выбрать самый сладкий и спелый плод. Чтобы шансы на победу в лотерее "повезет не повезет с арбузом" — следует изучить вопрос основательно, чтобы идти в магазин или на рынок со знанием дела.

Как выбрать спелый арбуз

Рассказываем, как выбрать арбуз, рассмотрим его пользу и дадим несколько интересных рецептов с арбузом на лето.





Арбуз польза и вред

Арбуз – это не только вкусное, но и очень полезное лакомство. В нем содержится большое количество витаминов и минералов, таких как витамин C, витамин A, витамин B6, калий и магний. Арбуз богат антиоксидантами, в частности ликопеном, который помогает защитить клетки организма от повреждений. Благодаря высокому содержанию воды (более 90%), арбуз отлично утоляет жажду и способствует гидратации организма.





Арбуз: ягода или фрукт?

С точки зрения ботаники, арбуз является ягодой. Он относится к семейству тыквенных и имеет плотную кожуру, сочную мякоть и множество семян, что типично для ягод. Хотя в повседневной жизни мы часто называем его фруктом, но правильнее считать арбуз все же ягодой.

Арбузы разделяют на "девочек" и "мальчиков". Чтобы научиться их различать, обратите внимание на следующие признаки:

Форма низа: у "мальчиков" низ арбуза более выпуклый, а у "девочек" – более плоский.

Размер кружочка внизу: у "мальчиков" кружочек будет маленький, тогда как у "девочек" он более широкий.

Вкус и количество семечек: "девочки" арбузы обычно слаще и имеют меньше семечек по сравнению с "мальчиками".

Таким образом, чтобы выбрать более сладкий и сочный арбуз, ищите плоский низ и широкий кружочек – это признаки "девочки" арбуза.





Как выбрать спелый арбуз

Чтобы выбрать спелый и вкусный арбуз, следует обратить внимание на следующие признаки:

1. Звук. Постучите по арбузу: спелый арбуз издает глухой звук. Если звук звонкий, арбуз может быть недозрелым.

2. Кожура. Спелый арбуз имеет гладкую, блестящую кожуру без трещин и повреждений. Обратите внимание на контрастные полосы: они должны быть четкими.

3. Пятно на боку. У спелого арбуза на боку должно быть желтое или кремовое пятно – место, где он лежал на земле. Чем темнее пятно, тем дольше арбуз созревал на солнце.

4. Вес. Спелый арбуз должен быть тяжелым для своего размера. Сравните несколько арбузов одного размера и выберите самый тяжелый.

5. Хвостик. Сухой хвостик говорит о том, что арбуз созрел на поле. Зеленый хвостик может указывать на то, что арбуз сорвали недозрелым.

Если продавец не против — попросите вырезать треугольник и попробовать ягоду на месте. В супермаркете могут продаваться половинки арбуза — можете оценить текстуру мякоти, цвет и прожилки — если они желтые — значит в арбузе много нитратов, а если практически прозрачные — все в норме. Дома обязательно мойте хорошо плод, лучше всего с мылом, чтобы патогенные микробы не попали в организм и не вызвали симптомы, которые часто принимают за отравление нитратами: диарею, тошноту, расстройство кишечника и рвоту.

Рецепты блюд с арбузом

У всех есть свои любимые способы поедания арбуза. Кто-то любит есть просто ложкой, кто-то с хлебом, кто-то с лимоном, а гурманы ищут интересные сочетания и новые вкусы. Даем несколько интересных рецептов блюд с арбузом.

Салат с арбузом и фетой

Ингредиенты:

200 г арбуза (без косточек)

100 г сыра фета

Половинка красного лука

Горсть свежей мяты

Оливковое масло

Сок половинки лимона

Приготовление: Нарежьте арбуз кубиками, фету – небольшими кусочками, лук – тонкими полукольцами. Смешайте все ингредиенты в салатнице, добавьте мяту, полейте оливковым маслом и соком лимона.





Арбузный смузи

Ингредиенты:

300 г арбуза (без косточек)

1 банан

100 мл апельсинового сока

Лед

Приготовление: Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы. Подавайте смузи холодным.





Арбузный сорбет

Ингредиенты:

500 г арбуза (без косточек)

100 г сахара

Сок одного лимона

Приготовление: Измельчите арбуз в пюре, добавьте сахар и лимонный сок. Хорошо перемешайте. Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильник. Перемешивайте каждые 30 минут в течение 2-3 часов, пока сорбет не станет твердым.





Сезон арбузов – это прекрасное время для экспериментов на кухне. Выбирайте спелые арбузы, наслаждайтесь их свежестью и полезными свойствами, и не забывайте пробовать новые рецепты.