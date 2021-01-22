Семь секретов применения соды в кулинарии

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Ольга Чародий
Сода есть в арсенале любого кулинара. Вот несколько секретов
ее применения.
Сода (фото из открытых источников)
1. Погашенная сода добавляется в тесто в процессе замеса
для придания пышности выпечке.
2. Блины из соды,
лимонной кислоты и муки — основное
блюдо для постящихся.
3. Если натереть
мясо содой и поместить его в холодильник на час, а потом промыть проточной
водой – оно станет нежным и сочным.
4. Если перед
приготовлением положить рыбу в содовый раствор (две чайные ложки на литр воды),
подержать два часа в холодильнике, а потом промыть – она избавится от
характерного запаха.
5. Если добавить в
воду при варке яиц ½ чайной ложки соды, снять с них скорлупу станет гораздо
легче.
6. Чтобы молоко не
свернулось при кипячении, в него можно добавить пару грамм соды.
7. При варке капусты витамины сохранятся лучше, если в воду добавить щепотку соды.
Напомним, группа ученых из США доказала пользу и эффективность пищевой соды в борьбе с ревматоидным артритом. Результаты исследований были опубликованы в зарубежном издании Journal of Immunology. Ученые из медицинского колледжа американского штата Джорджия в ходе исследования доказали, что суточная доза пищевой соды, способна не только облегчить боль в суставах, но и окончательно победить ревматоидный артрит. Автор исследования и доктор медицины Пол О´Коннор утверждает, что содовый раствор улучшает кровообращение в суставах и обеспечивает тканевое питание.
Также растворы из пищевой соды налаживают обменные процессы в суставах, а также оказывают болеутоляющее действие и облегчают состояние пациента. Однако медики рекомендуют, перед применением пищевой соды стоит проконсультироваться у лечащего врача.
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