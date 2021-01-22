Семь секретов применения соды в кулинарии

Сода есть в арсенале любого кулинара. Вот несколько секретов ее применения.

Сода (фото из открытых источников)

1. Погашенная сода добавляется в тесто в процессе замеса для придания пышности выпечке.

2. Блины из соды, лимонной кислоты и муки — основное блюдо для постящихся.

3. Если натереть мясо содой и поместить его в холодильник на час, а потом промыть проточной водой – оно станет нежным и сочным.

4. Если перед приготовлением положить рыбу в содовый раствор (две чайные ложки на литр воды), подержать два часа в холодильнике, а потом промыть – она избавится от характерного запаха.

5. Если добавить в воду при варке яиц ½ чайной ложки соды, снять с них скорлупу станет гораздо легче.

6. Чтобы молоко не свернулось при кипячении, в него можно добавить пару грамм соды.

7. При варке капусты витамины сохранятся лучше, если в воду добавить щепотку соды.

Напомним, группа ученых из США доказала пользу и эффективность пищевой соды в борьбе с ревматоидным артритом. Результаты исследований были опубликованы в зарубежном издании Journal of Immunology. Ученые из медицинского колледжа американского штата Джорджия в ходе исследования доказали, что суточная доза пищевой соды, способна не только облегчить боль в суставах, но и окончательно победить ревматоидный артрит. Автор исследования и доктор медицины Пол О´Коннор утверждает, что содовый раствор улучшает кровообращение в суставах и обеспечивает тканевое питание.

Также растворы из пищевой соды налаживают обменные процессы в суставах, а также оказывают болеутоляющее действие и облегчают состояние пациента. Однако медики рекомендуют, перед применением пищевой соды стоит проконсультироваться у лечащего врача.



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