logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.01.2021

BTC/USD

31264.29

ETH/USD

1151.79

LTC/USD

132.83

НБУ 22.01.2021

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.50

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг лайфхаки Семь секретов применения соды в кулинарии
commentss НОВОСТИ Все новости

Семь секретов применения соды в кулинарии

Без соды, которая хорошо сочетается с ингредиентами в различных блюдах, не сможет обойтись ни один кулинар

сегодня, 00:45
Автор:

Ольга Чародий

Сода есть в арсенале любого кулинара. Вот несколько секретов ее применения.

Семь секретов применения соды в кулинарии

Сода (фото из открытых источников)

1.      Погашенная  сода добавляется в тесто в процессе замеса для придания пышности выпечке.

2.      Блины из соды, лимонной кислоты и муки   — основное блюдо для постящихся.

3.      Если натереть мясо содой и поместить его в холодильник на час, а потом промыть проточной водой – оно станет нежным и сочным.

4.      Если перед приготовлением положить рыбу в содовый раствор (две чайные ложки на литр воды), подержать два часа в холодильнике, а потом промыть – она избавится от характерного запаха.

5.      Если добавить в воду при варке яиц ½ чайной ложки соды, снять с них скорлупу станет гораздо легче.

6.      Чтобы молоко не свернулось при кипячении, в него можно добавить пару грамм соды.

7.      При варке капусты витамины сохранятся лучше, если в воду добавить щепотку соды.

Напомним, группа ученых из США доказала пользу и эффективность пищевой соды в борьбе с ревматоидным артритом. Результаты исследований были опубликованы в зарубежном издании Journal of Immunology. Ученые из медицинского колледжа американского штата Джорджия в ходе исследования доказали, что суточная доза пищевой соды, способна не только облегчить боль в суставах, но и окончательно победить ревматоидный артрит. Автор исследования и доктор медицины Пол О´Коннор утверждает, что содовый раствор улучшает кровообращение в суставах и обеспечивает тканевое питание.

Также растворы из пищевой соды налаживают обменные процессы в суставах, а также оказывают болеутоляющее действие и облегчают состояние пациента. Однако медики рекомендуют, перед применением пищевой соды стоит проконсультироваться у лечащего врача.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://life.nv.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ