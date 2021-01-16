Секреты итальянских шеф-поваров, которые сделают ваши блюда шедеврами

Мы в большинстве своего свободного времени проводим время на кухне. Вечером, когда собирается за большим столом вся семья, на праздниках, когда приезжают в гости наши друзья и родственники. Представляем вашему вниманию несколько секретов итальянских шеф-поваров, которые сделают ваши блюда настоящими шедеврами.

Приготовление блюда (фото из открытых источников)

1. Кальмары. Если они стали "резиновыми, продолжайте варить их 30–40 минут. За это время кальмары впитают бульон, увеличатся в размерах и станут мягкими.

2. Стейк. Свежеприготовленное мясо выделяет сок, и, разложив его стазу, вы получите пересушенное блюдо. Чтобы этого избежать, дайте ему "отдохнуть" 5–10 минут после приготовления.

3. Макароны. Тут главная ошибка – слить после варки всю воду. Оставьте на дне кастрюли полстакана воды из-под пасты и добавьте ее в соус — это сделает вкус блюда насыщенным.

4. Птица. Запеченные курица или индейка могут получиться сухими. Чтобы этого избежать, старайтесь не открывать дверцу духовки во время готовки. Всякий раз, когда вы это делаете, духовой шкаф теряет тепло, увеличивается время приготовления, в итоге птица становится пересушенной.

Напомним, Кулинария с детьми и подростками, а также общение с ними во время приготовления блюд поощряют интерес к еде у детей. Это также интересный способ привить ребенку привычки здорового питания и других навыков, необходимых для будущей жизни. Кулинария с малышами Почти все, что связано с малышами, требует времени и терпения. Поэтому неплохо выбрать короткие и простые кулинарные задания, соответствующие навыкам и вниманию вашего малыша.

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