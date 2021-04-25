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Секретные ингредиенты, которые делают мясо мягким

Эксперты рассказали, с помощью каких ингредиентов можно сделать мясо более сочным и мягким

сегодня, 17:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Если вы купили слишком жесткое и старое мясо, не спешите расстраиваться, ситуацию можно спасти с помощью определенных добавок. Каких именно? 

Секретные ингредиенты, которые делают мясо мягким

Как сделать мясо мягким / Фото: Steaklovers.ru

Эксперты рассказали о продуктах-помощниках, которые способны размягчить мясо и сделать его более сочным и мягким. И в этом списке есть, конечно же, лук. Вы можете нарезать его полукольцами или мелко нашинковать, перекрутить через мясорубку, а затем смешать с мясом в пропорции 1:1. Оставьте продукты в миске на несколько часов, поставив сверху на них какой-то груз.

Еще размягчить мясо помогает горчица, плюс ко всему, она добавляет ему легкую остроту и пикантный аромат. Достаточно смазать горчицей кусок мяса и нарезать его на небольшие порции, поддержат так 20 минут, затем пожарить или запечь. 

Также спасти ситуацию можно с помощью сухого вина, пива…и водки. Опасения относительно алкоголя излишни: он полностью испаряется по мере тепловой обработки. Если алкоголь использовать не хотите, тогда сделать мясо более мягким можно лимонным/гранатовым/ананасовым соками. Только не передержите мясо в таком маринаде, чтобы не получить "резину". 

Эксперты советуют также использовать минеральную воду, причем лучше отдать предпочтение лечебно-профилактической, например, "Боржоми". А еще можно замочить жесткое мясо в воде с разведенным в ней картофельным крахмалом — результат вас удивит! Сочные кусочки с хрустящей корочкой вам гарантированы.

Поэкспериментировав с различными маринадами, вы обязательно подберете вариант, который подходит по вкусу. И еще один важный момент в приготовлении любого мяса: никогда и ни при каких условиях не солите его заранее!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-терапевт Ольга Галеева рассказала, можно ли заболеть, съев кусок сырого мяса.


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Источник: https://wworld.com.ua/recepts/41870
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