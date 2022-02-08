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Самый опасный для здоровья алкоголь: от каких напитков лучше отказаться

Алкогольные напитки, которые помешают вреду здоровью

сегодня, 18:18
Автор:

Карина Ожерельева
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По сути, крепкие напитки, которые продаются в большинстве баров и клубов, имеют от 40 до 45% алкоголя. Многим не известно, что в некоторых частях света существуют опасные алкогольные напитки, которые могут достигать убийственных 96% крепости. Вот список из 7 алкогольных напитков, которые могут вас убить.

Самый опасный для здоровья алкоголь: от каких напитков лучше отказаться

Самый опасный алкоголь в мире - Uncover Asia

1. Абсент

Абсент имеет довольно гнусную репутацию. Когда-то считалось, что мощный зеленоватый спирт, изготовленный из аниса, полыни и многих других растений, вызывает ряд побочных эффектов, включая судороги, галлюцинации, ухудшение психики и психоз.

Печально известный зеленый абсент исторически разливается с концентрацией от 45 до 74% крепости, но некие современные сорта могут достигать даже 83-90% крепости.

2. Бакарди 151

Несмотря на прекращение выпуска, этот популярный крепкий ром продолжает внушать страх в сердца многих переживших последствия его употребления. Бутылка этого алкоголя оснащена специальным огнетушителем из нержавеющей стали, который предотвращает взрыв, если он когда-нибудь столкнется с огнем.

Barcadi 151 используется в очень малых количествах для приготовления классических коктейлей на основе рома, таких как Daiquiris и Cuba Libres, хотя некоторые даже подают их в виде шотов.

3. Everclear

Everclear – это бренд нейтрального зернового спирта, который безумно крепок. Из-за безумно высокого содержания алкоголя продукт стал культовым в поп-культуре, часто имея пресловутую репутацию.

Не пытайтесь проанализировать его вкус, потому что если вы это сделаете, вам, вероятно, понадобится пересадка языка.

4. Водка Devil Springs

Водка Devil Springs известна своей 80% крепостью, что делает ее одной из самых смертоносных водок на этой планете. Люди редко пьют это прямо – если вообще пьют. Вместо этого они добавляют их в соки и миксеры в очень малых количествах или используют для поджога.

5. Дизель 190

Этот нейтральный зерновой спирт прозрачен, бесцветен, но смертелен, с очень высоким содержанием алкоголя в пределах от 75,5% до 95%.

Изготовлен в Америке и дистиллирован из 100% зерна, Diesel 190 является нейтральным спиртом высокой устойчивости. Одна-две капли спирта, созданного с целью смешивания, добавляет приятный привкус к коктейлям.

6. Самогон

Первоначально "самогон" был жаргонным термином, обозначавшим высокостойкий дистиллированный спирт, который обычно производился без разрешения или контроля правительства.

Самогон обычно встречается в тех местах, где потребление алкоголя было незаконным или слишком дорогим, поэтому многие стремятся сделать собственный алкоголь для личного потребления. Из-за неопытности и отсутствия должного надзора многие на самом деле умерли от потребления этих самодельных спиртных напитков — чаще всего из-за отравления алкоголем.

7. Spirytus Rektyfikowany

Эта убийственная польская водка не для слабонервных — даже попытка произнести ее название вызывает головокружение.

Spirytus Rektyfikowany более мощный, чем широко известный Everclear, и существует (пока) как сильнейший алкогольный напиток в мире. Если вы когда-нибудь купите себе бутылку, не стремитесь выпить ее.

Ранее "Комментарии" сообщали, как правильно совмещать алкоголь и еду, чтобы не толстеть.


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Источник: https://uncoverasia.com/strongest-alcoholic-beverages/
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