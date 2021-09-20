Самая большая ошибка во время отдыха, которая мешает быть счастливым

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Ольга Чародий
Напряженный второй год пандемии заставил крупные компании дать работникам дополнительную неделю отпуска для улучшения психологического здоровья. Но даже во время отдыха многие допускается этой ошибки. Пандемия коронавируса стала угрозой не только физическому, но и ментальному здоровью людей, поэтому корпорации и компании, среди которых Nike, Bumble, Getaway и LinkedIn, решили дать многим своим работникам дополнительную неделю отпуска или два раза в год. Но даже в таких ситуациях бывает сложно действительно сосредоточиться на себе, передает cnbc.
Отдых (фото из открытых источников)
"Отдых полезно для нас и позволяет получить опыт вне работы. Это также делает нас лучшими в своей сфере", — объясняет гендиректор Getaway Джон Стафф. Поэтому компании с такой стратегией поощряют сотрудников отойти от работы: не проверять почту и не приходить на рабочие встречи, посвятить время семье и себе.
И здесь возникает новая проблема: многие склонны выступать против такой возможности на работе. Старший директор Американской психологической ассоциации Линн Буфка говорит, что это естественная склонность человека переходить прямо к стрессовому списка дел во время отпуска.
Боритесь с этим импульсом! Определите и измените вещи, которые вызывают стресс. Перерывы должны помочь вам восстановиться после выгорания. Поэтому лучше не создавать для себя длинный список задач.
Напомним, туристическая отрасль оказалась в экстремальных условиях из-за пандемии коронавируса. Так, туристы кардинально изменили подход к выбору стран для отдыха. В первом полугодии 2021 постепенно восстановились туристические потоки, как для Украины, так и для мира в целом. Люди существенно переосмыслили туристические маршруты и повысили уровень внутренних поездок во всем мире.
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