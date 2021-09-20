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Самая большая ошибка во время отдыха, которая мешает быть счастливым

Пандемия коронавируса стала угрозой не только физическому, но и ментальному здоровью людей

20 сентября 2021, 23:53
Автор:

Ольга Чародий

Напряженный второй год пандемии заставил крупные компании дать работникам дополнительную неделю отпуска для улучшения психологического здоровья. Но даже во время отдыха многие допускается этой ошибки. Пандемия коронавируса стала угрозой не только физическому, но и ментальному здоровью людей, поэтому корпорации и компании, среди которых Nike, Bumble, Getaway и LinkedIn, решили дать многим своим работникам дополнительную неделю отпуска или два раза в год. Но даже в таких ситуациях бывает сложно действительно сосредоточиться на себе, передает cnbc.

Самая большая ошибка во время отдыха, которая мешает быть счастливым

Отдых (фото из открытых источников)


"Отдых полезно для нас и позволяет получить опыт вне работы. Это также делает нас лучшими в своей сфере", — объясняет гендиректор Getaway Джон Стафф. Поэтому компании с такой стратегией поощряют сотрудников отойти от работы: не проверять почту и не приходить на рабочие встречи, посвятить время семье и себе.

И здесь возникает новая проблема: многие склонны выступать против такой возможности на работе. Старший директор Американской психологической ассоциации Линн Буфка говорит, что это естественная склонность человека переходить прямо к стрессовому списка дел во время отпуска.


Боритесь с этим импульсом! Определите и измените вещи, которые вызывают стресс. Перерывы должны помочь вам восстановиться после выгорания. Поэтому лучше не создавать для себя длинный список задач.


Напомним, туристическая отрасль оказалась в экстремальных условиях из-за пандемии коронавируса. Так, туристы кардинально изменили подход к выбору стран для отдыха. В первом полугодии 2021 постепенно восстановились туристические потоки, как для Украины, так и для мира в целом. Люди существенно переосмыслили туристические маршруты и повысили уровень внутренних поездок во всем мире.


Как сообщили в Государственном агентстве развития туризма Украины, в первом полугодии 2021 украинцы на 15% больше выезжают за границу, чем в прошлом году. Всего выехало 5,7 млн украинцев. Любимые туристические направления, как и было раньше — Турция (составляет 774 тыс.) и Египет (количество туристов увеличилось на 88% и достигает 705 тыс.). Но в последнее время украинцы позволяют себе чаще путешествовать в Доминикану, на Мальдивы, в Болгарию и Катар, в Танзанию и Шри-Ланку.


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Источник: https://www.cnbc.com/2021/09/03/top-psychologist-avoid-this-mistake-during-mental-health-breaks.html
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