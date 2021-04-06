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Работник McDonald's поделился секретом, как сохранить картошку фри теплой

Большинство посетителей McDonald's часто допускают ошибку при транспортировке своего заказа

сегодня, 09:45
Автор:

Кириєнко Анна

Житель Австралии и бывший работник сети заведений McDonald's Бруно Буше поделился элементарным секретом, о котором почти никто не догадывается. Мужчина рассказал LADBible как сохранить картошку фри свежей, хрустящей и горячей.

Работник McDonald's поделился секретом, как сохранить картошку фри теплой

Секреты McDonald's: как сохранить картошку фри теплой. Фото: informator.ua

По словам бывшего сотрудника, большинство посетителей заведения часто допускают ошибку при транспортировке своего пакета с заказом от McDonald's. Люди пытаются закрыть верхнюю часть пакета, надеясь сохранить тепло и герметичность. Однако в таком случае картофель фри "запаривается" и становится водянистым, невкусным. Стынет он так же быстро.

Однако с другой стороны, если держать пакет открытым, картофель также станет невкусным.

Бруно Буше уверяет, что следует положить картофель фри на дно пакета в горизонтальном положении. Наверх стоит поставить все остальные теплые блюда, которые вы заказали. Сам пакет нужно оставить открытым. Так картофель фри будет наполняться теплом от бургера или другого блюда. В то же время у картофеля будет доступ к воздуху.

"В таком случае картошка фри останется хрустящей и теплой, как и в ресторане", — подытожил бывший работник McDonald's.

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Источник: https://gazeta.ua/articles/world-life/_lajfak-vid-mcdonalds-ak-zberegti-kartoplyu-fri-teployu/1024389
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