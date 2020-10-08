Пятнадцать вещей, которыми пользуются все, не подозревая, что от них пора избавиться

Мы не задумываясь выбрасываем просроченные продукты, зная, что они могут принести вред. Но даже не догадываемся, что каждый день мы пользуемся вещами, которые давно пора отправить на свалку. Развлекательный портал AdMe.ru рассказал о 15 вещах, от которых давно следует избавиться.

Фото: gammashop.com.ua

Тушь для ресниц

Косметика для глаз имеет очень ограниченный срок годности. При использовании туши микробы и жировые отложения с ресниц попадают на кисточку и размножаются там. Поэтому эксперты советуют менять тушь каждые 3 месяца, более долгое использование продукта может привести к воспалению слизистой и не только.

Тональная основа

Срок хранения тональной основы – плюс-минус около года, в зависимости от условий хранения и состава продукта. А вот средство в баночке, которое наносится спонжем или даже пальцами, может испортиться уже через полгода – причины порчи продукта такие же, как и у туши – в емкость попадают микробы, которые могут привести к образованию прыщей.

Резинки для волос

Резинки для волос при длительном использовании могут навредить волосам в случае растяжения и нарушения целостности. От этого волос будет ломаться и сечься.

Влажные салфетки

Дезинфицирующие влажные салфетки после вскрытия хранятся до 5 месяцев, т.к. потом теряют антибактериальные свойства. А при неправильном хранении срок их годности становится еще меньше, ведь, например, во время жары или холода происходит разрушение консервантов, что может привести к образованию плесени и грибка.

Средства для стирки

Срок годности геля для стирки — 6 месяцев после вскрытия бутылки. Стиральный порошок становится негодным при взаимодействии с влагой.

Ершик для унитаза

Этот предмет, как правило, используется десятилетиями. Но его следует сменить, если щетина деформировалась или начала желтеть. Не забывайте дезинфицировать этот предмет гигиены.

Занавески в ванной

Шторки для ванной пачкаются, из-за влажности на них может появиться грибок. Стирать занавеску нужно раз в месяц, а менять ежегодно.

Резиновые игрушки для купания

При долгом использовании эти игрушки становятся опасными для здоровья малыша. Дело в том, что внутри изделия селится плесень. Такие игрушки следует менять каждые 2–3 месяца. Чтобы продлить срок службы резиновых уточек, кипятите их и обрабатывайте детским моющим средством после каждого купания.

Посуда с тефлоновым покрытием

Такая посуда служит всего 2–3 года. После этого посуду стоит заменить, даже если покрытие выглядит неповрежденным. Иначе приготовление продуктов в ней может нанести вред здоровью, поскольку тефлон может выбрасывать до 6 токсичных газов.

Кухонная силиконовая кисточка

Силикон достаточно термостойкий, но при регулярном воздействии высоких температур материал все же разрушается. Также, рано или поздно он подвергается механическим повреждениям в процессе готовки. Поэтому меняйте этот кухонный аксессуар каждые 2 года.

Терки и овощерезки

Как бы вы ни вымывали терку, избавиться от остатков еды, а вместе с ними — и от микробов, крайне сложно. Кроме того, лезвия со временем затупляются, и устройство становится менее эффективным. Выбрасывать терку нужно, исходя из ее состояния и материала, из которого она сделана, но лучше менять ее через 3–4 года использования.

Губки для мытья посуды

Поролоновые губки самый настоящий рассадник болезнетворных бактерий и грибка. Спонжи с мелкими волокнами нужно менять еженедельно, а с крупными — каждые 2 недели. Потому что такие губки лучше вентилируются и быстрее просыхают.

Нижнее белье

Нижнее белье желательно выбросить через год регулярной носки, ведь даже после стирки на месте выделений остаются бактерии, например, кишечная палочка. Для стрингов и трусиков танга действует такое же правило, но, из-за того, что они плотно прилегают к интимным местам, задуматься об их замене можно и раньше.

Прокладки и тампоны

Хранить эти предметы личной гигиены лучше не больше 2 лет, так как, несмотря на герметичную упаковку, существует вероятность роста плесени и бактерий. Если вы храните прокладки и тампоны в ванной комнате, срок их хранения может существенно снизиться, поскольку изделия отлично впитывают влагу, что способствует развитию бактерий.

Лезвия на бритве

Их нужно менять чаще, чем делают обыватели. Так, Gillette Venus советует женщинам, использующим бритву ежедневно, заменить насадку через 1–2 недели. А тем, кто пользуется станком пару раз в неделю, — через 4–6 недель. Использование затупившегося лезвия может привести к раздражению, порезам и врастанию волос.

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