Пять советов, которые помогут не сойти с ума после отпуска

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Павел Зинченко
Отпуск - это прекрасно! Ты можешь посвятить свое время отдыху и развлечениям, не думать о рабочих проблемах и даже отправиться в путешествие. Но все хорошее заканчивается и настает этот страшный момент - первый рабочий день после отпуска. Даже для стойких духом не так-то просто его пережить. Именно поэтому мы расскажем тебе, как плавно, без особого стресса, вернуться к работе. Поможет нам в этом издание mport.
Планирование
Планируй, как будешь разгребать рабочие завалы, еще до того, как ушел в отпуск. Наметь, что ты должен будешь сделать в первую очередь, когда вернешься на рабочее место. Не забывай, что некоторые задачи могут подождать и их необязательно выполнять в первый день после отпуска.
Во время отпуска
Не вздумай во время отпуска думать о работе, иначе в нем не будет никакого смысла. Но время от времени заходи в рабочий чат и просто почитай пару минут, о чем общаются коллеги, чтобы не столкнуться с неожиданностями, когда вернешься.
Возвращайся пораньше
Всегда возвращайся из путешествия за день или даже за два до выхода на работу. Тогда у тебя будет время для перезагрузки и настройки на рабочий лад.
Удалить все
Удалить все письма, которые пришли во время отпуска - это не только смелое, но и дерзкое решение. Ты все равно был вне доступа, поэтому пусть присылают по новой. Если это что-то важное, то, поверь - тебе напишут, и не один раз.
Вечерние развлечения
После невероятно трудного первого дня на работе вечером необходимо расслабиться. Сходи в бар с друзьями, почитай книгу, посмотри хороший фильм или погуляй с подругой. Тут уже тебе видней, как лучше провести время.
Следуй этим советам, и тогда "твоя крыша не поедет" сразу же после завершения отпуска. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно распоряжаться деньгами.
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