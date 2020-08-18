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Пять советов, которые помогут не сойти с ума после отпуска

Настроиться на рабочий лад после отпуска не так сложно, как кажется на первый взгляд

сегодня, 15:53
Автор:

Павел Зинченко

Отпуск - это прекрасно! Ты можешь посвятить свое время отдыху и развлечениям, не думать о рабочих проблемах и даже отправиться в путешествие. Но все хорошее заканчивается и настает этот страшный момент - первый рабочий день после отпуска. Даже для стойких духом не так-то просто его пережить. Именно поэтому мы расскажем тебе, как плавно, без особого стресса, вернуться к работе. Поможет нам в этом издание mport.

Планирование

Пять советов, которые помогут не сойти с ума после отпуска

Планируй, как будешь разгребать рабочие завалы, еще до того, как ушел в отпуск. Наметь, что ты должен будешь сделать в первую очередь, когда вернешься на рабочее место. Не забывай, что некоторые задачи могут подождать и их необязательно выполнять в первый день после отпуска.

Во время отпуска

Не вздумай во время отпуска думать о работе, иначе в нем не будет никакого смысла. Но время от времени заходи в рабочий чат и просто почитай пару минут, о чем общаются коллеги, чтобы не столкнуться с неожиданностями, когда вернешься.

Возвращайся пораньше

Всегда возвращайся из путешествия за день или даже за два до выхода на работу. Тогда у тебя будет время для перезагрузки и настройки на рабочий лад.

Удалить все

Удалить все письма, которые пришли во время отпуска - это не только смелое, но и дерзкое решение. Ты все равно был вне доступа, поэтому пусть присылают по новой. Если это что-то важное, то, поверь - тебе напишут, и не один раз.

Вечерние развлечения

После невероятно трудного первого дня на работе вечером необходимо расслабиться. Сходи в бар с друзьями, почитай книгу, посмотри хороший фильм или погуляй с подругой. Тут уже тебе видней, как лучше провести время.

Следуй этим советам, и тогда "твоя крыша не поедет" сразу же после завершения отпуска. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно распоряжаться деньгами.


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