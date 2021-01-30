Пять советов, как правильно выбрать сельдь

Правильно выбранная сельдь — залог хорошего застолья. Вот основные правила выбора сельди:

Сельдь (фото из открытых источников)

1. Красные жабры

У свежей сельди жабры должны быть тёмно-красного оттенка и упругими. Если они имеют желтоватый, белесый или коричневый оттенок – рыба не свежая и от покупки лучше отказаться.

2. Глаза. Красные глаза у слабосоленой сельди. Чем темнее глаза, тем солонее сельдь.

3. Целостность. Дефекты тушки свидетельствуют о нарушении технологического процесса. Нарушение кожного покрова говорит о том, что рыбу передержали в рассоле.

4. Упругость. Надавите на тушку – если на сельди осталась ямка от нажатия – она не свежая.

5. Выбирайте девочек. Пол сельди можно определить по рту. Круглый ротик обычно встречается у самок, а вытянутый и узкий — у самцов.

Напомним, зимние холода ударили на полную мощь. Теперь нет никаких оснований думать, что глобальное потепление грозит нам в ближайшей перспективе. Но все мы также знаем, что настоящих рыбаков эти холода не остановят, и наверняка многие из них уже сейчас находятся у замерзших водоемов в поисках удобного места для ловли. Если ты решил присоединиться к этому суровому племени, но не знаешь, с чего начать и что брать с собой, мы подскажем тебе верный путь. Прежде всего тебе понадобится специальное снаряжение. Зимней удочке характерны небольшие размеры, хлыст в длине не превышает 20 сантиметров. Для изготовления рукояти применяются нетеплопроводные материалы, такие как пенопласт, пробка, дерево. Кроме того снасть имеет специальную гибкую часть для крепления нити. Купить удилище можно в специализированных магазинах.

Прежде всего тебе понадобится специальное снаряжение. Зимней удочке характерны небольшие размеры, хлыст в длине не превышает 20 сантиметров.





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