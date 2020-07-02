Пять причин не сильно увлекаться горячим душем

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Павел Зинченко
Многие из нас любят начинать утро с теплого душа. Кроме того, люди которые активно занимаются спортом, также постоянно становятся под приятные горячие струи воды. Разумеется, регулярно принимать душ, это и приятно и полезно для организма. Но сегодня мы, с помощью портала mport, расскажем тебе, почему не следует сильно увлекаться именно горячим душем.
Растворение натурального жира
Существуют некоторые натуральный жиры, которые вырабатываются кожей человека. Они защищают организм от бактерий и вирусов. Горячая вода может уничтожить этот барьер.
Кожные заболевания
Слишком частое мытье горячей воды может привести к появлению заболеваний кожи. Например, экземы и дерматита.
Воспалительные процессы
Сильный нагрев кожи может привести к воспалительным процессам. Кожа начинает шелушиться и сильно зудеть. Иногда даже появляются покрасневшие участки.
Появление опухлостей и отеков
Клетки кожи, выделяя гистамин, пытаются уберечь организм от укусов комаров, других насекомых и любых деформаций кожи. Под воздействием горячей воды гистамин также выделяется.
Нагрузка на сердце
Страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний вообще должны с опаской относиться к горячему душу. Тело любыми способами пытается вывести тепло, в том числе и путем расширения сосудов. Частые нагрузки снижают эластичность сосудистой ткани, а это чревато инфарктом.
Никто не требует, чтобы ты отказался от горячего душа полностью. Но, возможно, таки есть смысл перейти хотя бы к контрастному. Также издание "Комментарии" расскажет, почему стоит принимать контрастный душ по утрам.
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