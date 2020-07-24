Пять полезных советов, которые помогут уцелеть в барной драке

Если ты любишь проводить время в баре, то всегда есть риск нарваться на неадекватную компанию, которая пристанет к твоей девушке или начнет травить непристойные байки слишком громко. Вот тут и можно ни с того ни с сего оказаться в самой гуще барной драки. Ми приберегли для тебе несколько советов на случай, если от драки уже не отвертеться. Их любезно предоставил портал mport.

Конфликты

Прежде всего старайся ходить в приличные заведения, а не в дешевые забегаловки. Если уже тебя занесло в не очень приятное место, то веди себя спокойно и не нарывайся на неприятности.

Подбородки

Боксеры не просто так прикрывают подбородок. Одно точное попадание, и противник "поплывет". Попробуй применить левый хук.

Пол

Запомни: лежачих бьют. Причем всегда. Им тяжелее всего оказывать сопротивление. Поэтому старайся не падать, и при этом стремись сам повалить на землю своего соперника.

Внимательность

Не забывай смотреть и по сторонам. Задиры зачастую имеют внушительную группу поддержки, которая непременно атакует со спины. Здесь не помешает помощь друзей или собутыльников.

Компания

Собственно, не забывай о собственной группе поддержки. Ходи с компанией верных друзей. А есди таких нет, то попробуй подружиться с вышибалами. Давай им прикурить и заводи дружеские беседы. Есть шанс, что они впишутся в драку на твоей стороне.

Надеемся эти советы не будут тебе нужны слишком часто. А если ты таки пропустил первый удар, то издание "Комментарии" расскажет, как его держать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!