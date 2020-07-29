Пять ошибок при ручной стирке, которые могут испортить вещи

Вы, конечно, можете сказать, что если вещь качественная и дорогая, то и прослужит намного дольше. И будете правы, с одной стороны. Но, даже покупая дорогие вещи, вы не застрахованы от того, что можете просто ее испортить во время стирки. Издание Lifehacker рассказало о самых распространенных ошибках при ручной стирке.

Сначала положить вещи в таз, потом налить воду

Порошок, насыпанный прямо на вещь, сложнее выполоскать. Поэтому лучше сначала наберите воды, добавьте порошок и помешайте, чтобы он полностью растворился. Только потом кладите в таз вещи.

Активно тереть пятна

Агрессивное трение увеличивает шансы повредить ткань, особенно деликатную. Чтобы избавиться от пятна, капните на него пятновыводитель или жидкое средство для стирки и мягко потрите кончиками пальцев. Оставьте вещь замачиваться на 15 минут. Потом еще раз аккуратно потрите пятно.

Ополаскивать под краном

Под струей проточной воды вещи из деликатных тканей могут растянуться, так что ополаскивать их лучше в тазике. Наберите прохладной воды, опустите в нее вещи и прополощите.

Выкручивать вещи, чтобы выжать воду

Это верный способ повредить ткань. Вместо этого, вынув вещь из таза, мягко сожмите ее несколько раз, чтобы вода стекла. Затем разложите вещь на полотенце и сворачивайте их вместе, нажимая в процессе, чтобы остатки воды впитались в него.

Сушить вещи, повесив их

При таком способе сушки вещи могут потерять форму. Он особенно опасен для свитеров и трикотажа. Лучше сушить их горизонтально, разложив на сухом полотенце. Не забывайте переворачивать вещи, когда верхняя сторона подсохнет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как быстро отстирать чернику с одежды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!