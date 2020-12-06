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Пять обычных вещей, о скрытых функциях которых вы не знали

Эти функции могут вас удивить

сегодня, 14:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Некоторые вещи мы используем годами и лишь потом узнаем, что у них были дополнительные функции. Хотя, на первый взгляд, эти детали казались бесполезными. О чем идет речь?

Пять обычных вещей, о скрытых функциях которых вы не знали

вещи со скрытыми функциями | фото: unsplash

Ромб на рюкзаке

Пять обычных вещей, о скрытых функциях которых вы не знали - фото 2

На многих рюкзаках есть ромб, пришитый к внешней передней части. Но это, как оказалось, не брендовая особенность и не знак компании производителя, а очень практичная вещь. У этого ромбика даже есть название — lash tab ("вкладка для привязывания"). Этот элемент можно использовать в качестве петли, на которую цепляется веревка или карабин, а можно и спортивную обувь. 

Точка на iPhone

Пять обычных вещей, о скрытых функциях которых вы не знали - фото 3

На смартфонах iPhone можно заметить небольшую точку возле камеры. Если вдруг вы не знали, то это второй встроенный микрофон. 

Боковые отверстия в кедах

Пять обычных вещей, о скрытых функциях которых вы не знали - фото 4

Впервые такая обувь была создана для баскетболистов. Поэтому такие отверстия были предназначены для того, чтобы спортсмены сильнее стягивали свою обувь. Сейчас эти круглые дырки служат лишь как дополнительная "вентиляция".

Полоски на клавиатуре

Пять обычных вещей, о скрытых функциях которых вы не знали - фото 5

Вы, наверное, замечали, что на буквах F и J на клавиатуре есть выпуклые полоски. Так вот они ускоряют процесс так называемого "слепого набора".

Маленький клочок ткани

Пять обычных вещей, о скрытых функциях которых вы не знали - фото 6

К одежде, как правило, производители дают в комплекте маленький кусочек ткани. Но это не для латки. Он предназначен для того, чтобы вы не испортили предмет одежды во время стирки, а сначала проверили его на отрезанном кусочке. 

Напомним, у каких обыденных вещей, как оказалось, есть срок годности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи мы используем не так, как это было задумано создателями.


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Источник: https://idea.24tv.ua/ru/10-obychnyh-veshhej-o-skrytyh-funkcijah-kotoryh-poslednie-novosti_n1475013
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