Вещи, у которых есть срок годности, а мы об этом не знаем

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Светлана Шкурупий
Практически у каждой вещи есть свой срок годности, но мы часто забываем об этом и продолжаем их использовать. Но это может быть небезопасно. Эксперты советуют быть более осознанными в этом плане и опубликовали список вещей, которые нужно периодически менять.
подушки (фото из открытых источников)
Стабилизаторы и удлинители
Срок годности этих вещей составляет 2 года, но многие пренебрегают этой информацией, забывая о правилах безопасности. Дело в том, что удлинители и стабилизаторы напряжения рассчитаны на определенное количество джоулей, которые могут через себя пропустить. После истечения срока годности они начинают выходить из строя, а если они еще и недорогие, то могут быстро перегреваться и плавиться.
Перекись водорода
Пожалуй, в каждой аптечке найдется перекись водорода, а вот сколько она там лежит? На самом деле, срок ее годности составляет 2 месяца в открытом виде и 1 год — в закрытом. При этом, ее стоит хранить в темном месте, иначе под воздействием солнечных лучей перекись будет распадаться на воду и кислород и станет бесполезной в использовании.
Чайные пакетики
Да, чайные пакетики также не долговечны, даже если они в упаковке. Пригодными они могут быть лишь 6 месяцев, а потом происходит процесс окисления чайных листьев. Черный чай может храниться дольше, но из-за того, что сырье пакетика делают из дешевого материала, срок годности сокращается.
Солнцезащитные очки
Летний модный аксессуар стоит менять в среднем каждые два года, потому что под воздействием ультрафиолетовых лучей очки выгорают и перестают защищать глаза. Но точный срок годности определяется производителем.
Подушки
Эксперты говорят, что подушка теряет свою форму спустя 2-3 года, независимо от наполнителя. Помимо этого, в ней появляются пылевые клещи и другие бактерии, которые могут навредить здоровью.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты можно есть после истечения срока годности.
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